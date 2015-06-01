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  • Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez

    Philips Avent Tasses à paille

    SCF760/00

    Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez

    La tasse avec paille Philips Avent SCF760/00 est la solution idéale quand bébé grandit. Anti-fuites, elle est facile à utiliser pour votre enfant et est dotée d'un couvercle vissable exclusif. Elle peut être entièrement démontée et nettoyée.

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    Philips Avent Tasses à paille

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    Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez

    Anti-fuites, pour devenir autonome plus facilement

    • 260 ml
    • Paille 12 mois et +
    Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

    Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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    Produit sans BPA

    Produit sans BPA

    Ce produit contient 0 % de BPA.

    Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent

    Tous les biberons et les gobelets Philips Avent sont compatibles (sauf les biberons en verre et les gobelets pour grand/Mon premier gobelet pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour créer le gobelet parfait, qui répondra aux besoins de développement individuels de votre tout-petit.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Chine
      Oui

    • Inclus

      Tasse (260 ml)
      1  Pièce(s)
      Couvercle vissable avec paille
      1  Pièce(s)
      Paille en silicone
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      12 mois et plus

    • Dimensions et poids du produit

      Profondeur
      80  millimètre
      Hauteur
      210  millimètre
      Longueur
      100  millimètre
      Poids
      107  g

    Badge-D2C

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