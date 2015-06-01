Pour boire sans risques de fuites

La nouvelle tasse à bec 0 % BPA Philips Avent est dotée d'une valve garantie anti-fuites en attente de brevet. Les poignées douces anti-dérapantes permettent à votre enfant de tenir sa tasse facilement, tandis que le bec dur résiste aux mordillements. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.