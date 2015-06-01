SCF753/07
Pour boire sans risques de fuites
La nouvelle tasse à bec 0 % BPA Philips Avent est dotée d'une valve garantie anti-fuites en attente de brevet. Les poignées douces anti-dérapantes permettent à votre enfant de tenir sa tasse facilement, tandis que le bec dur résiste aux mordillements. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.
Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.
Tous les biberons et les gobelets Philips Avent sont compatibles (sauf les biberons en verre et les gobelets pour grand/Mon premier gobelet pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour créer le gobelet parfait, qui répondra aux besoins de développement individuels de votre tout-petit.
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Plus aucun dégât! La nouvelle valve en attente de brevet garantit l'écoulement de l'eau uniquement lorsque l'enfant utilise le bec.
Il vous suffit de retirer la valve pour convertir la tasse d'apprentissage en tasse à bec.
À la maison ou en déplacement, le capuchon hygiénique protecteur garde le bec toujours propre.
Poids et dimensions
Pays d'origine
Matériau
Inclus
Étapes de développement
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