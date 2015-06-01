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  • Pour boire sans risques de fuites Pour boire sans risques de fuites Pour boire sans risques de fuites

    Philips Avent Tasse à bec

    SCF753/03

    Pour boire sans risques de fuites

    La nouvelle tasse à bec 0 % BPA Philips Avent est dotée d'une valve garantie anti-fuites en attente de brevet. Les poignées douces antidérapantes permettent à votre enfant de tenir sa tasse facilement, tandis que le bec dur résiste aux mordillements. Simple pour votre enfant, pratique pour vous.

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    Philips Avent Tasse à bec

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    Pour boire sans risques de fuites

    Passage facilité du biberon à la tasse

    • Anti-fuites
    • 260 ml
    • 12 mois et +
    • Bec dur
    Le bec incliné limite les mouvements de la tête

    Le bec incliné limite les mouvements de la tête

    Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.

    Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

    Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

    Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

    Gobelet sans BPA

    Gobelet sans BPA

    Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.

    Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent

    Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent

    Tous les biberons et les gobelets Philips Avent sont compatibles (sauf les biberons en verre et les gobelets pour grand/Mon premier gobelet pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour créer le gobelet parfait, qui répondra aux besoins de développement individuels de votre tout-petit.

    Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

    Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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    Antifuites! Confirmé par les mamans

    Plus aucun dégât! La nouvelle valve en attente de brevet garantit l'écoulement de l'eau uniquement lorsque l'enfant utilise le bec.

    Conversion facile en tasse à bec

    Il vous suffit de retirer la valve pour convertir la tasse d'apprentissage en tasse à bec.

    Capuchon hygiénique pour garder le gobelet propre en déplacement

    À la maison ou en déplacement, le capuchon hygiénique protecteur garde le bec toujours propre.

    Spécificités Techniques

    • Poids et dimensions

      Dimensions de l'unité de vente
      183 x 125 x 90  millimètre
      Poids du produit
      0,102  kg
      Nombre d'unités de vente par unité d'emballage
      6  Pièce(s)

    • Pays d'origine

      Indonésie
      Oui

    • Matériau

      Tasse à bec
      Polypropylène

    • Inclus

      Tasse (260 ml)
      1  Pièce(s)
      Capuchon de protection à clipser
      1  Pièce(s)
      Poignée avec bec intégré
      1  Pièce(s)
      Valve
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      12 mois et plus

    Badge-D2C

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