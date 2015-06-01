Philips Avent Petit bol pour enfant de 6 mois et +
Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant
Petit bol pour enfant Philips Avent SCF706/00 pour accompagner l'évolution de votre enfant
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Philips Avent Petit bol pour enfant de 6 mois et +
Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant Bol pour enfant
Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé
Base antidérapante pour éviter les dégâts
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Poids et dimensions
Poids du produit
0,090
kg Dimensions nettes du produit hors accessoires
40 (P) x 140 (H) x 140 (l)
millimètre Dimensions de l'unité de vente
44 (P) x 170 (l) x 240 (H)
millimètre Nombre d'unités de vente par unité d'emballage
6
Pays d'origine
Fabriqué en Chine
Oui
Facile à utiliser
Passe au micro-ondes
Oui
Inclus
Livret de recettes
NO Petit bol
1
Pièce(s)
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