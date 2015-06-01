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  • Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant

    Philips Avent Petit bol pour enfant de 6 mois et +

    SCF706/00

    Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant

    Petit bol pour enfant Philips Avent SCF706/00 pour accompagner l'évolution de votre enfant

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    Philips Avent Petit bol pour enfant de 6 mois et +

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    Bol pour enfant

    • Blanche
    Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

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    Base antidérapante pour éviter les dégâts

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    Spécificités Techniques

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      0,090  kg
      Dimensions nettes du produit hors accessoires
      40 (P) x 140 (H) x 140 (l)  millimètre
      Dimensions de l'unité de vente
      44 (P) x 170 (l) x 240 (H)  millimètre
      Nombre d'unités de vente par unité d'emballage
      6

    • Pays d'origine

      Fabriqué en Chine
      Oui

    • Facile à utiliser

      Passe au micro-ondes
      Oui

    • Inclus

      Livret de recettes
      NO
      Petit bol
      1  Pièce(s)

    Badge-D2C

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