Philips Avent Grand bol pour tout-petits (dès 12 mois)
Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant
Grand bol Philips Avent SCF704/00 adapté aux différentes étapes du développement de votre enfant
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Philips Avent Grand bol pour tout-petits (dès 12 mois)
Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant Bol conçu pour les tout-petits
Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé
Base antidérapante pour éviter les dégâts
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Afficher toutes les fonctions du produit Afficher moins fonctions du produit Spécificités Techniques
Poids et dimensions
Dimensions de l'unité de vente
44 x 206 x 261 (L x l x H)
millimètre Dimensions nettes du produit hors accessoires
43 x 175 x 175 (L x l x H)
millimètre Poids du produit
0,126
kg Nombre d'unités de vente par unité d'emballage
6
Pays d'origine
Fabriqué en Chine
Oui
Facile à utiliser
Passe au micro-ondes
Oui
Inclus
Grand bol
1 Livret de recettes
NON
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