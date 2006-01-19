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  • Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant

    Philips Avent Grand bol pour tout-petits (dès 12 mois)

    SCF704/00

    Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant

    Grand bol Philips Avent SCF704/00 adapté aux différentes étapes du développement de votre enfant

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    Philips Avent Grand bol pour tout-petits (dès 12 mois)

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    • Blanc
    Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

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    Base antidérapante pour éviter les dégâts

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    Spécificités Techniques

    • Poids et dimensions

      Dimensions de l'unité de vente
      44 x 206 x 261 (L x l x H)  millimètre
      Dimensions nettes du produit hors accessoires
      43 x 175 x 175 (L x l x H)  millimètre
      Poids du produit
      0,126  kg
      Nombre d'unités de vente par unité d'emballage
      6

    • Pays d'origine

      Fabriqué en Chine
      Oui

    • Facile à utiliser

      Passe au micro-ondes
      Oui

    • Inclus

      Grand bol
      1
      Livret de recettes
      NON

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