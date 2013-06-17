Adaptez le débit à votre bébé

La tétine à débit variable vous permet d'adapter le débit à l'épaisseur du liquide et au rythme de votre bébé. Nous recommandons cette tétine pour les liquides épais tels que le lait anti-régurgitation (épaissi), le lait mélangé à des céréales ou à de la purée, de la soupe… Une fois bébé prêt à un débit encore plus rapide, nous recommandons la tétine pour liquides épaissis Philips Avent.