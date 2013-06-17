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Le biberon naturel comme le sein maternel
Avec la tétine à débit variable Natural Philips Avent, vous pouvez changer de débit en tournant simplement le biberon. Les alvéoles de confort uniques de la tétine Natural permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein et biberon.Voir tous les avantages
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La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Cette tétine est fabriquée en silicone – un matériau 0 % BPA (conformément à la réglementation en vigueur)
Philips Avent propose quatre débits différents, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Philips Avent propose une tétine 1 trou débit nouveau-né (0 mois et +), une tétine 2 trous à débit lent (1 mois et +), une tétine 3 trous à débit moyen (3 mois et +) et une tétine 4 trous à débit rapide (6 mois et +). Toutes les tétines sont disponibles en packs de deux.
Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les tétines Natural avec les biberons Natural.
La tétine à débit variable vous permet d'adapter le débit à l'épaisseur du liquide et au rythme de votre bébé. Nous recommandons cette tétine pour les liquides épais tels que le lait anti-régurgitation (épaissi), le lait mélangé à des céréales ou à de la purée, de la soupe… Une fois bébé prêt à un débit encore plus rapide, nous recommandons la tétine pour liquides épaissis Philips Avent.
Design
Matériau
Inclus
Tétine
Fonctions
Étapes de développement
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