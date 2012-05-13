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  • Le biberon naturel comme le sein maternel Le biberon naturel comme le sein maternel Le biberon naturel comme le sein maternel

    Philips Avent Tétine Natural

    SCF654/27

    Le biberon naturel comme le sein maternel

    Notre nouvelle tétine rend l'allaitement au biberon plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles exclusives de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.

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    Philips Avent Tétine Natural

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    Le biberon naturel comme le sein maternel

    Tétine à alvéoles Avent

    • 2 pièces
    • Débit rapide
    • 6 mois et +
    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

    Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

    Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

    Tétine 0 % BPA

    Tétine 0 % BPA

    Cette tétine est fabriquée en silicone – un matériau 0 % BPA (conformément à la réglementation en vigueur)

    Débits différents pour une tétée très confortable

    Philips Avent propose quatre débits différents, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Philips Avent propose une tétine 1 trou débit nouveau-né (0 mois et +), une tétine 2 trous à débit lent (1 mois et +), une tétine 3 trous à débit moyen (3 mois et +) et une tétine 4 trous à débit rapide (6 mois et +). Toutes les tétines sont disponibles en packs de deux.

    Compatible avec le biberon Natural Philips Avent

    Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les tétines Natural avec les biberons Natural.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Conception de tétine
      • Tétine en forme de sein
      • Alvéoles de confort uniques
      • Ultra-large

    • Matériau

      Tétine
      • Silicone
      • Sans BPA*

    • Inclus

      Tétine douce à débit rapide
      2  Pièce(s)

    • Tétine

      Vitesse du débit
      Débit rapide
      Mois
      6 mois et +
      Trous
      4 trous

    • Fonctions

      Valve anti-coliques
      Système anticoliques perfectionné
      Tétée
      • Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon
      • Tétée naturelle
      Tétine
      • Alvéoles de confort uniques
      • Tétine très douce et flexible

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

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    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
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