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Le biberon naturel comme le sein maternel
Notre nouvelle tétine rend l'allaitement au biberon plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles exclusives de la tétine permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.Voir tous les avantages
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La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
Cette tétine est fabriquée en silicone – un matériau 0 % BPA (conformément à la réglementation en vigueur)
Philips Avent propose quatre débits différents, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Philips Avent propose une tétine 1 trou débit nouveau-né (0 mois et +), une tétine 2 trous à débit lent (1 mois et +), une tétine 3 trous à débit moyen (3 mois et +) et une tétine 4 trous à débit rapide (6 mois et +). Toutes les tétines sont disponibles en packs de deux.
Nous vous conseillons d'utiliser uniquement les tétines Natural avec les biberons Natural.
Design
Matériau
Inclus
Tétine
Fonctions
Étapes de développement
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