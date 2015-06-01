Débits différents pour une tétée très confortable

Philips Avent propose quatre débits différents, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Philips Avent propose une tétine 1 trou débit nouveau-né (0 mois et +), une tétine 2 trous à débit lent (1 mois et +), une tétine 3 trous à débit moyen (3 mois et +) et une tétine 4 trous à débit rapide (6 mois et +). Toutes les tétines sont disponibles en packs de deux.