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  • Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

    Philips Avent Airflex Biberon Classic

    SCF643/17

    Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

    Le biberon Philips Avent Airflex utilise la tétine Avent Airflex unique en son genre, qui garantit une tétée naturelle et activée par bébé, et respecte son rythme de succion. La tétine Airflex facilite la transition entre l'allaitement au sein et le biberon.

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    Philips Avent Airflex Biberon Classic

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    Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

    Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

    • 1 biberon
    • 260 ml
    • Tétine à débit lent
    • 1 mois et +
    Facilite l'alternance sein/biberon

    Facilite l'alternance sein/biberon

    La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

    Valve anti-coliques intégrée

    Valve anti-coliques intégrée

    Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.

    Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

    Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

    Un test clinique a démontré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon Avent souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel. (Détails disponibles sur www.philips.com/Avent)

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer
      • Prise en main facile
      • Col large

    • Inclus

      Biberon Airflex (260 ml)
      1  Pièce(s)

    • Biberon

      Capacité
      260  Once
      Matériau
      Très longue durée de vie

    • Étapes de développement

      Étape
      • 0 à 6 mois
      • 0 à 6 mois

    Badge-D2C

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