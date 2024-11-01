SCF625/01
Votre bébé commence à boire à la tasse
Le biberon évolutif Philips Avent est fourni avec un bec souple et des poignées ergonomiques pour aider votre bébé à boire tout seul.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Pour les gencives fragiles
Ce produit contient 0 % de BPA.
Ajoutez les poignées au biberon équipé de sa tétine, que votre bébé utilise habituellement pour qu'il apprenne à boire tout seul.
Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.
Dimensions et poids du produit
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
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