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  • Votre bébé commence à boire à la tasse Votre bébé commence à boire à la tasse Votre bébé commence à boire à la tasse

    Avent Biberon évolutif

    SCF625/01

    Votre bébé commence à boire à la tasse

    Le biberon évolutif Philips Avent est fourni avec un bec souple et des poignées ergonomiques pour aider votre bébé à boire tout seul.

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Avent Biberon évolutif

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    Votre bébé commence à boire à la tasse

    Tasse à bec souple

    • 125 ml
    Bec souple

    Bec souple

    Pour les gencives fragiles

    Produit sans BPA

    Produit sans BPA

    Ce produit contient 0 % de BPA.

    Fourni avec des poignées d'apprentissage

    Ajoutez les poignées au biberon équipé de sa tétine, que votre bébé utilise habituellement pour qu'il apprenne à boire tout seul.

    Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

    Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.

    Spécificités Techniques

    • Dimensions et poids du produit

      Profondeur
      60  millimètre
      Hauteur
      130  millimètre
      Longueur
      110  millimètre
      Poids
      89  g

    • Pays d'origine

      Angleterre
      Oui

    • Inclus

      Bec souple
      1  Pièce(s)
      Biberon évolutif
      1  Pièce(s)
      Poignées d'apprentissage
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      4 mois et +

    Badge-D2C

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