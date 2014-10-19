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Conservez le lait maternel en toute sécurité
Extrayez votre lait, conservez-le et nourrissez votre bébé grâce à notre nouveau pot de stockage. Stérilisez et réutilisez le pot avec le tire-lait ou les tétines Philips Avent. Une multitude d'options s'offrent à vous en un seul système!Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.
Pour suivre facilement les dates et les contenus.
Pour un réfrigérateur et un congélateur bien organisés.
Pour tirer votre lait et nourrir bébé.
Compatible avec les tire-lait Philips Avent et les tétines Classiques, Classiques+ et Naturelles.
Pour un maximum de souplesse.
Peut être utilisé en toute sécurité dans un chauffe-biberon, un four à micro-ondes, un lave-vaisselle et un stérilisateur.
Pour un rangement facile.
Poids et dimensions
Inclus
Étapes de développement
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