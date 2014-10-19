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    Philips Avent Pots de conservation du lait maternel

    SCF618/10

    Conservez le lait maternel en toute sécurité

    Extrayez votre lait, conservez-le et nourrissez votre bébé grâce à notre nouveau pot de stockage. Stérilisez et réutilisez le pot avec le tire-lait ou les tétines Philips Avent. Une multitude d'options s'offrent à vous en un seul système!

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    Philips Avent Pots de conservation du lait maternel

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    Conservez le lait maternel en toute sécurité

    Avec couvercle antifuite

    • Comprend adaptateurs pratiques
    • 180 ml/6oz
    • 10 pièces
    Pour conserver et transporter en toute sécurité

    Pour conserver et transporter en toute sécurité

    Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.

    Pour gérer facilement les dates et les contenus

    Pour gérer facilement les dates et les contenus

    Pour suivre facilement les dates et les contenus.

    Un réfrigérateur et un congélateur organisés

    Un réfrigérateur et un congélateur organisés

    Pour un réfrigérateur et un congélateur bien organisés.

    Adaptateurs pratiques inclus

    Adaptateurs pratiques inclus

    Pour tirer votre lait et nourrir bébé.

    Un seul système, plusieurs options

    Un seul système, plusieurs options

    Compatible avec les tire-lait Philips Avent et les tétines Classiques, Classiques+ et Naturelles.

    Peut aller au réfrigérateur/congélateur

    Peut aller au réfrigérateur/congélateur

    Pour un maximum de souplesse.

    Propre et facile à utiliser

    Propre et facile à utiliser

    Peut être utilisé en toute sécurité dans un chauffe-biberon, un four à micro-ondes, un lave-vaisselle et un stérilisateur.

    Pour gérer facilement les dates et les contenus

    Pour un rangement facile.

    Spécificités Techniques

    • Poids et dimensions

      Dimensions de l'emballage commerce
      158 x 194 x 80 mm

    • Inclus

      Adaptateur
      2x
      Pots de conservation de 180 ml
      10  Pièce(s)
      Couvercles
      10  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      0 mois et plus

    Badge-D2C

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