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Arrêté

Philips AventTasse décorée fille

SCF606/06

Propre où que vous soyez

La tasse pour jeunes enfants Philips Avent facilite le passage du biberon à la tasse. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour votre enfant.

Voir tous les avantages

Anti-fuites, pratique

Propre où que vous soyez

  • 200 ml

  • Bec souple (6 mois et +)

  • Avec poignées

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

Bec souple avec valve anti-fuites brevetée

La valve brevetée de la tasse Philips Avent permet de contrôler le débit et d'éviter les fuites même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

Tous les éléments de la tasse sont stérilisables, pour une hygiène parfaite

Spécificités Techniques

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