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Arrêté
SCF606/06
Propre où que vous soyez
La tasse pour jeunes enfants Philips Avent facilite le passage du biberon à la tasse. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour votre enfant.
200 ml
Bec souple (6 mois et +)
Avec poignées
La valve brevetée de la tasse Philips Avent permet de contrôler le débit et d'éviter les fuites même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.