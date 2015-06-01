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    Philips Avent Sachets de conservation pour le lait maternel

    SCF603/25

    La protection ultime pour votre lait

    Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent préservent votre lait. Pré-stérilisés pour permettre une utilisation immédiate, ils peuvent être placés au réfrigérateur comme au congélateur.

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    Philips Avent Sachets de conservation pour le lait maternel

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    La protection ultime pour votre lait

    Sachets de conservation pour le lait maternel 180 ml

    • Stockage
    • Pré-stérilisé
    • 25 sachets
    Fermeture anti-fuite à double zip fiable

    Fermeture anti-fuite à double zip fiable

    Fermeture anti-fuite à double zip fiable, pour une conservation parfaitement sûre de votre lait

    Sachet pré-stérilisé avec ouverture sécurisée

    Sachet pré-stérilisé avec ouverture sécurisée

    L'ouverture sécurisée atteste que le sachet pré-stérilisé est intact avant sa première utilisation, pour une hygiène garantie.

    Sachet congelable avec coutures renforcées et doublure

    Sachet congelable avec coutures renforcées et doublure

    Avec les coutures latérales renforcées et la doublure de ces sachets, vous pouvez être sûre que votre lait est conservé en toute sécurité dans le réfrigérateur ou le congélateur.

    Ouverture large facilitant le remplissage

    Ouverture large facilitant le remplissage

    L'ouverture large et résistante du sachet vous permet de remplir et de verser facilement votre lait.

    Le sachet résistant a été conçu pour rester stable lorsque vous le posez.

    Le sachet résistant a été conçu pour rester stable lorsque vous le posez.

    Ce sac robuste reste stable lorsque vous le posez, tandis que sa grande ouverture vous permet de le remplir ou de verser son contenu facilement.

    Sacs posables à plat pour un rangement facilité

    Sacs posables à plat pour un rangement facilité

    Sacs posables à plat pour un rangement facilité dans le réfrigérateur ou le congélateur

    Ce sachet est fabriqué avec un matériau 0 % BPA.

    Ce sachet est fabriqué avec un matériau 0 % BPA.

    Ce sachet est fabriqué avec un matériau 0 % BPA.

    Spécificités Techniques

    • Capacité

      Sac
      180 ml

    • Dimensions

      Hauteur
      25,6  cm
      Largeur
      9,9  cm

    • Design

      Convivial
      Ouverture large et résistante
      Sécurité
      Ouverture sécurisée
      Résistant
      Sachet stable
      Protection ultime
      Coutures renforcées

    • Caractéristiques

      Hermétique
      Double zip sûr
      Matériau
      Sachet doublé durable
      Pré-stérilisé
      Oui

    • Pays d'origine

      Chine
      Oui

    • Matériau

      0 % BPA*
      Oui
      PET/PE
      Oui

    • Inclus

      Sac
      25  Pièce(s)

    Badge-D2C

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