SCF551/05
Facile d'utilisation
Cette tasse Philips Avent munie d'un bec verseur est idéale pour les tout-petits et pour leurs parents. Le bec verseur en silicone souple permet une utilisation facile. Le nombre limité de pièces assure un nettoyage facile.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
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Le bec en silicone monopièce facilite l'utilisation : le liquide commence à couler quand une pression est appliquée sur le bec.
La valve est intégrée au bec pour un assemblage rapide et simple.
La tasse d'apprentissage est conçue pour permettre une prise en main facile.
Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et de la tasse pour les plus grands. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de développement propres à votre enfant.
Accessoires
Poids et dimensions
Pays d'origine
Inclus
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