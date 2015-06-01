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    Philips Avent Tasse à bec

    SCF551/03

    Facile d'utilisation

    Cette tasse Philips Avent munie d'un bec verseur est idéale pour les tout-petits et pour leurs parents. Le bec verseur en silicone souple permet une utilisation facile. Le nombre limité de pièces assure un nettoyage facile.

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    Philips Avent Tasse à bec

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    Facile d'utilisation

    Tasse anti-fuites munie d'un bec verseur souple pour boire facilement

    • Facile d'utilisation
    • 200 ml
    • 6 mois et +
    • Fille
    Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

    Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

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    Bec souple en silicone pour utilisation facile

    Bec souple en silicone pour utilisation facile

    Le bec en silicone monopièce facilite l'utilisation : le liquide commence à couler quand une pression est appliquée sur le bec.

    Bec en silicone monopièce pour assemblage facile

    La valve est intégrée au bec pour un assemblage rapide et simple.

    Design arrondi facilitant la prise en main

    La tasse d'apprentissage est conçue pour permettre une prise en main facile.

    Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

    Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et de la tasse pour les plus grands. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de développement propres à votre enfant.

    Spécificités Techniques

    • Accessoires

      Pièce de rechange
      Bec de rechange SCF246

    • Poids et dimensions

      Poids du produit
      0,06  kg
      Dimensions nettes du produit hors accessoires
      69 x 111 x 118  millimètre

    • Pays d'origine

      Indonésie
      Oui

    • Inclus

      Bec en silicone
      1  Pièce(s)
      Tasse à bec
      Polypropylène, caoutchouc de silicone
      Couvercle de protection
      1  Pièce(s)
      Tasse (200 ml)
      1  Pièce(s)

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