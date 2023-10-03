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    Philips Avent ultra air Sucette

    SCF376/18

    Laisse la peau de votre bébé respirer

    Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d'air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Elle est également dotée d'une pastille phosphorescente permettant de la repérer une fois la lumière éteinte. Différents coloris et décorations sont disponibles.

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    Philips Avent ultra air Sucette

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    Laisse la peau de votre bébé respirer

    Facile à retrouver dans l'obscurité

    • Avec pastille phosphorescente
    • Orthodontique et sans BPA
    • Lot de 2
    • 0-6 mois
    Laisse la peau de votre bébé respirer

    Laisse la peau de votre bébé respirer

    Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.

    98 % d'acceptation de la tétine*

    98 % d'acceptation de la tétine*

    Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.

    Brille longtemps dans le noir

    Brille longtemps dans le noir

    La pastille phosphorescente de la sucette ultra air vous permet de la retrouver rapidement sans avoir à allumer la lumière.

    Téterelle 100 % silicone alimentaire

    Téterelle 100 % silicone alimentaire

    Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.

    Développement bucco-dentaire naturel

    Développement bucco-dentaire naturel

    Nos tétines orthodontiques et symétriques en silicone souple sont conçues pour un développement bucco-dentaire naturel.

    Une sensation naturelle pour le bébé

    Une sensation naturelle pour le bébé

    Notre tétine en silicone texturée est conçue pour reproduire la sensation du sein maternel.

    Stérilise en 3 minutes pour une stérilisation pratique

    Stérilise en 3 minutes pour une stérilisation pratique

    Le boîtier de transport fourni avec nos sucettes ultra-douces et ultra air sert également de stérilisateur. Il vous suffit de verser un peu d’eau et de le passer au micro-ondes. La propreté est assurée pour la prochaine utilisation.

    Conçues et produites aux Pays-Bas

    Conçues et produites aux Pays-Bas

    Nos sucettes ultra-douces et ultra air sont conçues et produites aux Pays-Bas.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays
      Pays-Bas

    • Inclus

      Sucette ultra air
      2  Pièce(s)
    Badge-D2C

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    • Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.
    • * Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.
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