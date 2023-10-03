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Laisse la peau de votre bébé respirer
Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d'air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Elle est également dotée d'une pastille phosphorescente permettant de la repérer une fois la lumière éteinte. Différents coloris et décorations sont disponibles.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.
Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.
La pastille phosphorescente de la sucette ultra air vous permet de la retrouver rapidement sans avoir à allumer la lumière.
Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.
Nos tétines orthodontiques et symétriques en silicone souple sont conçues pour un développement bucco-dentaire naturel.
Notre tétine en silicone texturée est conçue pour reproduire la sensation du sein maternel.
Le boîtier de transport fourni avec nos sucettes ultra-douces et ultra air sert également de stérilisateur. Il vous suffit de verser un peu d’eau et de le passer au micro-ondes. La propreté est assurée pour la prochaine utilisation.
Nos sucettes ultra-douces et ultra air sont conçues et produites aux Pays-Bas.
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