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    Philips Avent Chauffe-biberon rapide

    SCF355/03

    Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques

    Lorsque le temps vous manque, le chauffe-biberon Philips Avent chauffe votre lait rapidement et uniformément, en à peine 3 minutes. Facile à utiliser, il est doté d'un réglage de décongélation pratique et peut également servir à chauffer les petits pots de bébé.

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    Philips Avent Chauffe-biberon rapide

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    Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques

    Chauffe le lait rapidement et uniformément

    • Chauffe uniformément sans points chauds
    • Chauffe rapidement
    • Décongélation en douceur
    • Chauffe aussi les petits pots
    Chauffe les biberons en 3 minutes

    Chauffe les biberons en 3 minutes

    Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*

    Réchauffe vite et uniformément

    Réchauffe vite et uniformément

    Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.

    Simple à utiliser grâce à un guide de chauffe pratique

    Simple à utiliser grâce à un guide de chauffe pratique

    Tournez simplement le sélecteur pour allumer le chauffe-biberon et sélectionner un réglage de chauffe. Le chauffe-biberon est accompagné d'un tableau de référence pratique qui vous permet de savoir facilement combien de temps le processus de chauffe prendra.

    Maintien au chaud

    Maintien au chaud

    Ce réglage permet de chauffer le lait doucement et de le maintenir à la bonne température, pour qu'il soit prêt quand vous en avez besoin.

    Compatible avec les biberons et pots Philips Avent

    Le chauffe-biberon est entièrement compatible avec tous les biberons et pots Philips Avent.* Il permet de chauffer les biberons et pots simplement.

    Spécificités Techniques

    • Matériau du produit

      ABS
      Oui
      PP
      Oui

    • Spécificités techniques

      Consommation électrique
      300  W
      Tension
      220-240 V, 50/60 Hz
      Classe de sécurité
      Classe 1

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit (l x H x P)
      160,4 x 139,9 x 148,55  millimètre
      Dimensions de l'emballage (l x H x P)
      175 x 185 x 160  millimètre

    • Pays d'origine

      Conçu en
      Europe
      Fabriqué en
      Chine

    • Inclus

      Chauffe-biberon
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      Tous

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    • Pour 150 ml de lait (ou moins) à une température de 20 °C dans un biberon Philips Avent Classic/Natural de 260 ml.
    • Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.
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