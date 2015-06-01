SCF355/03
Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques
Lorsque le temps vous manque, le chauffe-biberon Philips Avent chauffe votre lait rapidement et uniformément, en à peine 3 minutes. Facile à utiliser, il est doté d'un réglage de décongélation pratique et peut également servir à chauffer les petits pots de bébé.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.*
Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.
Tournez simplement le sélecteur pour allumer le chauffe-biberon et sélectionner un réglage de chauffe. Le chauffe-biberon est accompagné d'un tableau de référence pratique qui vous permet de savoir facilement combien de temps le processus de chauffe prendra.
Ce réglage permet de chauffer le lait doucement et de le maintenir à la bonne température, pour qu'il soit prêt quand vous en avez besoin.
Le chauffe-biberon est entièrement compatible avec tous les biberons et pots Philips Avent.* Il permet de chauffer les biberons et pots simplement.
Matériau du produit
Spécificités techniques
Poids et dimensions
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
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