Termes recherchés

  • Laisse la peau de votre bébé respirer Laisse la peau de votre bébé respirer Laisse la peau de votre bébé respirer

    Philips Avent ultra air Sucette

    SCF349/18

    Laisse la peau de votre bébé respirer

    Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d'air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée d'aérations extra-larges qui maintiennent la peau de votre bébé au sec. Elle est également dotée d'une tétine ultra-ferme adaptée aux dents et gencives des enfants. Disponible en différentes couleurs et conceptions.

    Voir tous les avantages

    Philips Avent ultra air Sucette

    Produits similaires

    Afficher tous les Sucettes

    Laisse la peau de votre bébé respirer

    Conçue pour réconforter les bébés pendant les poussées dentaires

    • Téterelle ultra-ferme
    • Orthodontique et sans BPA
    • Lot de 2
    • 18 mois et +
    Laisse la peau de votre bébé respirer

    Laisse la peau de votre bébé respirer

    Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.

    Téterelle ultra-ferme

    Téterelle ultra-ferme

    La téterelle extra-ferme respecte la forme naturelle du palais, des dents et des gencives.

    Téterelle 100 % silicone alimentaire

    Téterelle 100 % silicone alimentaire

    Nous choisissons consciemment le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s'agit d'un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances actives endocriniennes (telles que le BPA) et d'allergènes.

    Développement bucco-dentaire naturel

    Développement bucco-dentaire naturel

    Nos tétines orthodontiques et symétriques en silicone souple sont conçues pour un développement bucco-dentaire naturel.

    Une sensation naturelle pour le bébé

    Une sensation naturelle pour le bébé

    Notre tétine en silicone texturée est conçue pour reproduire la sensation du sein maternel.

    Stérilise en 3 minutes pour une stérilisation pratique

    Stérilise en 3 minutes pour une stérilisation pratique

    Le boîtier de transport fourni avec nos sucettes ultra-douces et ultra air sert également de stérilisateur. Il vous suffit de verser un peu d’eau et de le passer au micro-ondes. La propreté est assurée pour la prochaine utilisation.

    Conçues et produites aux Pays-Bas

    Conçues et produites aux Pays-Bas

    Nos sucettes ultra-douces et ultra air sont conçues et produites aux Pays-Bas.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays
      Pays-Bas

    • Inclus

      Sucette ultra air
      2  Pièce(s)
    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.