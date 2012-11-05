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    Philips Avent Tire-lait électrique double

    SCF334/02

    Plus de confort, plus de lait

    Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler doucement votre débit de lait.

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    Philips Avent Tire-lait électrique double

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    Plus de confort, plus de lait

    Tire-lait avec coussin masseur

    • Natural
    • 2 biberons 125 ml inclus
    Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

    Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

    Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

    Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

    Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

    Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

    Coussin masseur souple et chaud

    Coussin masseur souple et chaud

    Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.

    Facile à assembler. Visualisation facile de l'assemblage des pièces

    Facile à assembler. Visualisation facile de l'assemblage des pièces

    Visualisation facile de l'assemblage des pièces, pour un assemblage intuitif.

    Compact et léger ; sac de voyage pratique compris

    Compact et léger ; sac de voyage pratique compris

    Le tire-lait est compact, ce qui permet de le positionner et de le tenir facilement. La base moteur est petite et légère et peut être placée à portée de main pour une maîtrise totale lors de l'utilisation. Pour un transport et un rangement encore plus pratique, le cordon d'alimentation s'enroule simplement autour de la base. Fourni avec un sac de voyage.

    Nettoyage facile grâce au nombre restreint de pièces

    Le nettoyage est facile grâce au nombre restreint de pièces. Votre lait ne sera jamais en contact ni avec le flexible, ni avec la base. Toutes les pièces passent au lave-vaisselle à l'exception des pièces électriques.

    Utilisation facile d'une simple pression sur un bouton

    Un tire-lait électrique double est idéal pour les mamans qui tirent leur lait régulièrement. Gagnez du temps en tirant votre lait des deux seins simultanément.

    Fait gagner du temps aux mamans

    Il est reconnu qu'exprimer le lait simultanément avec les deux seins est plus efficace, et peut même stimuler votre production de lait.*

    Spécificités Techniques

    • Tire-lait

      Matériau
      0 % BPA*

    • Design

      Conception de tire-lait
      Design compact
      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large

    • Pays d'origine

      Angleterre
      Oui

    • Matériau

      Tire-lait
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Biberon
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Tétine
      • Silicone
      • Sans BPA*

    • Inclus

      Tétine extra-souple débit nouveau-né
      2  Pièce(s)
      Packs d'échantillons de coussinets d'allaitement
      2 (2 coussinets de jour et 2 coussinets de nuit)  Pièce(s)
      Disque d'étanchéité pour la conservation du lait
      2  Pièce(s)
      Biberon Natural 125 ml
      2  Pièce(s)
      Corps du tire-lait
      2  Pièce(s)
      Coussin de taille standard
      2  Pièce(s)
      Base, flexible compris
      1  Pièce(s)
      Housse de transport
      1  Pièce(s)
      Diaphragme de rechange
      2  Pièce(s)
      Couvercle de voyage
      2  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Utilisation du tire-lait
      • Facile à assembler
      • Nettoyage facile
      • Gamme entièrement compatible

    • Fonctions

      Inutile de se pencher
      Asseyez-vous confortablement
      Coussin masseur souple
      Stimulation douce
      Réglages
      • 3 réglages de tirage du lait
      • 1 mode de stimulation
      Pour recueillir davantage de lait, plus rapidement
      Gain de temps

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
    • * Une étude clinique aléatoire comparant les méthodes d'expression du lait suite à un accouchement avant terme (Jones et al ADC 2001;85:F91).
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