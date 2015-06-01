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Plus de confort, plus de lait
Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler doucement votre débit de lait.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.
Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.
Le tire-lait est compact, ce qui permet de le positionner et de le tenir facilement. La base moteur petite et légère peut être placée à portée de main pour une maîtrise totale lors de l'utilisation. Pour un transport et un rangement encore plus pratique, le flexible s'enroule simplement autour de la base. Facile à utiliser en déplacement grâce aux piles.
Visualisation facile de l'assemblage des pièces, pour un assemblage intuitif.
Ce tire-lait peut être utilisé en association avec les autres produits de la gamme Philips Avent, y compris nos biberons Classic et nos récipients de conservation pour lait. Philips Avent propose également une gamme d'accessoires pour l'allaitement vous aidant à allaiter plus longtemps et plus confortablement.
Le nettoyage est facile grâce au nombre restreint de pièces. Votre lait ne sera jamais en contact ni avec le flexible, ni avec la base. Toutes les pièces passent au lave-vaisselle à l'exception des pièces électriques.
Un tire-lait électrique simple est idéal pour les mamans qui tirent leur lait fréquemment et apprécient la simplicité d'une utilisation par simple pression sur un bouton.
Tire-lait
Design
Pays d'origine
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Fonctions
Étapes de développement
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