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Plus de confort, plus de lait, naturellement
Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler doucement votre débit de lait.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.
La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Visualisation facile de l'assemblage des pièces, pour un assemblage intuitif.
Ce tire-lait peut être utilisé en association avec les autres produits de la gamme Philips Avent, y compris nos biberons Classic et nos récipients de conservation pour lait. Philips Avent propose également une gamme d'accessoires pour l'allaitement vous aidant à allaiter plus longtemps et plus confortablement.
Ce tire-lait est compact, ce qui facilite son positionnement. Sa poignée ergonomique permet un maintien confortable et un contrôle total lors de son utilisation. Petit et léger, il est facile à ranger et à transporter, pour une utilisation plus discrète en déplacement.
Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Le nettoyage est facile, grâce au nombre restreint de pièces, qui passent toutes au lave-vaisselle.
Le tire-lait manuel est idéal si vous tirez votre lait ponctuellement et que vous préférez un appareil compact. Utilisation facile à une main.
Tire-lait
Design
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Fonctions
Étapes de développement
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