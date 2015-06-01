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    Philips Avent Tire-lait manuel Natural

    SCF330/60

    Plus de confort, plus de lait, naturellement

    Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler doucement votre débit de lait.

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    Philips Avent Tire-lait manuel Natural

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    Plus de confort, plus de lait, naturellement

    Tire-lait avec coussin masseur doux

    • Natural
    • Biberon 125 ml inclus
    Coussin masseur souple et chaud

    Coussin masseur souple et chaud

    Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.

    Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle

    Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle

    La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

    Facile à assembler. Visualisation facile de l'assemblage des pièces

    Facile à assembler. Visualisation facile de l'assemblage des pièces

    Visualisation facile de l'assemblage des pièces, pour un assemblage intuitif.

    Compatible avec les autres produits de la gamme Philips Avent

    Compatible avec les autres produits de la gamme Philips Avent

    Ce tire-lait peut être utilisé en association avec les autres produits de la gamme Philips Avent, y compris nos biberons Classic et nos récipients de conservation pour lait. Philips Avent propose également une gamme d'accessoires pour l'allaitement vous aidant à allaiter plus longtemps et plus confortablement.

    Design compact et léger

    Design compact et léger

    Ce tire-lait est compact, ce qui facilite son positionnement. Sa poignée ergonomique permet un maintien confortable et un contrôle total lors de son utilisation. Petit et léger, il est facile à ranger et à transporter, pour une utilisation plus discrète en déplacement.

    Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

    Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

    Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

    Nettoyage facile grâce au nombre restreint de pièces

    Le nettoyage est facile, grâce au nombre restreint de pièces, qui passent toutes au lave-vaisselle.

    Utilisation manuelle facile

    Le tire-lait manuel est idéal si vous tirez votre lait ponctuellement et que vous préférez un appareil compact. Utilisation facile à une main.

    Spécificités Techniques

    • Tire-lait

      Matériau
      0 % BPA*

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large
      Conception de tire-lait
      Design compact

    • Matériau

      Tire-lait
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Biberon
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Tétine
      • Silicone
      • Sans BPA*

    • Inclus

      Tétine extra-souple débit nouveau-né
      1  Pièce(s)
      Packs d'échantillons de coussinets d'allaitement
      2 (2 coussinets de jour et 2 coussinets de nuit)  Pièce(s)
      Corps du tire-lait avec poignée
      1  Pièce(s)
      Disque d'étanchéité pour la conservation du lait
      1  Pièce(s)
      Biberon Natural 125 ml
      1  Pièce(s)
      Coussin de taille standard
      1  Pièce(s)
      Couvercle de voyage
      1  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Utilisation du tire-lait
      • Facile à assembler
      • Nettoyage facile
      • Gamme entièrement compatible

    • Fonctions

      Inutile de se pencher
      Asseyez-vous confortablement
      Coussin masseur souple
      Stimulation douce
      Avec biberon Natural
      Alternez allaitement au sein et au biberon

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

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    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
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