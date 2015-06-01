Stérilisation ultra-pratique et efficace

Avec sa taille ajustable, le stérilisateur 4 en 1 prend très peu de place dans la cuisine. Le panier pour lave-vaisselle inclus vous permet de garder les éléments de petite taille ensemble dans le lave-vaisselle et de les transférer en un seul geste dans le stérilisateur.