Philips AventStérilisateur électrique à vapeur 4 en 1
SCF286
Stérilisation ultra-pratique et efficace
Avec sa taille ajustable, le stérilisateur 4 en 1 prend très peu de place dans la cuisine. Le panier pour lave-vaisselle inclus vous permet de garder les éléments de petite taille ensemble dans le lave-vaisselle et de les transférer en un seul geste dans le stérilisateur.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Philips Avent Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1