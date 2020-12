Conception modulaire de stérilisateur 4 en 1

Doté d'une conception modulaire unique qui prend très peu de place dans votre cuisine, ce stérilisateur vous permet de ranger vos biberons et accessoires de manière flexible et de les organiser facilement. Vous pouvez ainsi les placer et les retirer en toute simplicité. Le panier pour lave-vaisselle inclus vous permet de regrouper les éléments de petite taille dans le lave-vaisselle et de les placer ensemble dans le stérilisateur.