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    Philips Avent Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

    SCF286

    Stérilisation ultra-pratique et efficace

    Avec sa taille ajustable, le stérilisateur 4 en 1 prend très peu de place dans la cuisine. Le panier pour lave-vaisselle inclus vous permet de garder les éléments de petite taille ensemble dans le lave-vaisselle et de les transférer en un seul geste dans le stérilisateur.

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    Philips Avent Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

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    Stérilisation ultra-pratique et efficace

    Adaptable, facile à charger

    • Élimine 99,9 % des bactéries
    • Stérilise en 6 minutes
    • Peut contenir 6 biberons Philips Avent
    • Design ajustable 4 en 1

    Stérilise biberons, tire-laits et accessoires de différents types

    Le stérilisateur convient aux biberons à col standard et à col large, ainsi qu'à d'autres articles de puériculture tels que les tire-laits et autres accessoires.

    Spécificités Techniques

    • Alimentation

      Tension
      220-240  volt

    • Spécificités techniques

      Temps de stérilisation
      6 minutes
      Consommation électrique
      650  W
      Tension
      50-60 Hz
      Classe de sécurité
      Classe 1

    • Poids et dimensions

      Dimensions
      290 x 160 x 150 (l x P x H)  millimètre
      Poids
      1,5  kg

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Turquie

    • Matériau

      Polypropylène
      Oui

    • Inclus

      Pinces
      1  Pièce(s)
      Stérilisateur électrique à vapeur
      1 unité

    • Compatibilité

      Compatible avec la gamme Philips Avent
      Oui

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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