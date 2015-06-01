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  • Stérilisez facilement, où que vous soyez Stérilisez facilement, où que vous soyez Stérilisez facilement, où que vous soyez

    Philips Avent Stérilisateur micro-ondes

    SCF281/03

    Stérilisez facilement, où que vous soyez

    Où que vous alliez, stérilisez les biberons et accessoires de votre bébé rapidement et en toute sécurité. Notre design portable est suffisamment léger pour vous accompagner dans vos déplacements, et suffisamment grand pour accueillir 4 biberons et accessoires

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    Philips Avent Stérilisateur micro-ondes

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    Stérilisez facilement, où que vous soyez

    • Élimine 99,9 % des bactéries
    • Stérilise en 2 minutes
    • Peut contenir 4 biberons Philips Avent
    • Convient à la plupart des micro-ondes
    Stérilisateur micro-ondes en 2 minutes seulement

    Stérilisateur micro-ondes en 2 minutes seulement

    Le stérilisateur micro-ondes à vapeur permet de stériliser biberons et autres objets en seulement 2 minutes, éliminant 99,9 % des microbes et bactéries. La durée exacte d'un cycle dépend bien évidemment de la puissance de votre four à micro-ondes : 2 minutes à 1 200-1 850 W, 4 minutes à 850-1 100 W, 6 minutes à 500-800 W.

    Élimine 99,9 % des bactéries*

    Élimine 99,9 % des bactéries*

    Le stérilisateur micro-ondes à vapeur élimine 99,9 % des microbes et bactéries (efficacité éprouvée)*.

    Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures.

    Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures.

    Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.

    Stérilise les biberons à col large ou étroit

    Stérilise les biberons à col large ou étroit

    Le stérilisateur stérilise les biberons à col large ou étroit. Jusqu'à 4 biberons Philips Avent peuvent être stérilisés à la fois.

    Design léger pour stériliser vos biberons en déplacement

    Design léger pour stériliser vos biberons en déplacement

    Léger et compact, le stérilisateur vous accompagne facilement dans vos déplacements : vacances, visites à la famille, etc. Vous pouvez désormais obtenir facilement des biberons et autres objets stérilisés.

    Convient à la plupart des micro-ondes sur le marché

    Convient à la plupart des micro-ondes sur le marché

    Le stérilisateur micro-ondes à vapeur a été conçu pour être utilisable avec pratiquement tous les micro-ondes vendus sur le marché, pour vous permettre de stériliser des biberons et autres objets, où que vous soyez.

    Stérilise les tire-laits, les suces, les ustensiles, ainsi que les biberons

    Le stérilisateur peut être utilisé pour stériliser les tire-laits, les suces, les ustensiles et autres accessoires, ainsi que les biberons.

    Clips de sécurité froids pour maintenir le couvercle en place

    Le stérilisateur micro-ondes à vapeur est équipé de clips de sécurité froids maintenant le couvercle en place. Ils vous permettent de retirer le stérilisateur du four à micro-ondes en toute sécurité, et de préserver la stérilité des biberons et autres objets tout en évitant les risques de brûlure.

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Temps de stérilisation
      2 min à 1 200-1 850 W, 4 min à 850-1 100 W, 6 min à 500-800 W
      Capacité du réservoir d'eau
      200 ml

    • Poids et dimensions

      Poids
      740  g
      Dimensions
      166 (H), 280 (l), 280 (L)  millimètre

    • Pays d'origine

      Fabriqué en
      Pologne

    • Inclus

      Stérilisateur micro-ondes à vapeur
      1  Pièce(s)
      Pinces
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      0-6 mois

    • Caractéristiques d'emballage

      Emballage à base de papier**
      Oui

    Badge-D2C

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    • *Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier
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