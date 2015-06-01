Clips de sécurité froids pour maintenir le couvercle en place

Le stérilisateur micro-ondes à vapeur est équipé de clips de sécurité froids maintenant le couvercle en place. Ils vous permettent de retirer le stérilisateur du four à micro-ondes en toute sécurité, et de préserver la stérilité des biberons et autres objets tout en évitant les risques de brûlure.