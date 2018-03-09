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  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse

    Philips Avent Tasse d'apprentissage Natural

    SCF262/06

    Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse

    Notre nouvelle tasse d'apprentissage Natural aide votre bébé à passer du biberon à sa première tasse. Grâce aux poignées ergonomiques, votre bébé peut tenir son biberon tout seul, tout en continuant à utiliser une tétine qui lui est familière.

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    Philips Avent Tasse d'apprentissage Natural

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    Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse

    • Natural
    • 150 ml
    • Tétine à débit moyen
    • 4 mois et plus
    Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

    Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

    Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

    Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

    Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

    Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

    Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

    Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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    Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent

    Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent

    Tous les biberons et les gobelets Philips Avent sont compatibles (sauf les biberons en verre et les gobelets pour grand/Mon premier gobelet pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour créer le gobelet parfait, qui répondra aux besoins de développement individuels de votre tout-petit.

    Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

    Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

    Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

    Cette tasse contient 0 % de BPA*

    Cette tasse contient 0 % de BPA*

    La tasse Natural Philips Avent est en polypropylène et ne contient pas de BPA.*

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Indonésie
      Oui

    • Matériau

      Biberon
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA*

    • Inclus

      Capuchon de protection à clipser
      1  Pièce(s)
      Tasse d'apprentissage
      1  Pièce(s)
      Tétine douce à débit moyen
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      4 mois et +

    Badge-D2C

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