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Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
Notre nouvelle tasse d'apprentissage Natural aide votre bébé à passer du biberon à sa première tasse. Grâce aux poignées ergonomiques, votre bébé peut tenir son biberon tout seul, tout en continuant à utiliser une tétine qui lui est familière.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.
Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
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Tous les biberons et les gobelets Philips Avent sont compatibles (sauf les biberons en verre et les gobelets pour grand/Mon premier gobelet pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour créer le gobelet parfait, qui répondra aux besoins de développement individuels de votre tout-petit.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
La tasse Natural Philips Avent est en polypropylène et ne contient pas de BPA.*
Pays d'origine
Matériau
Inclus
Étapes de développement
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