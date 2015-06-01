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    Philips Avent Coussinets d'allaitement jetables

    SCF253/20

    Confortable toute la nuit

    Les coussinets d'allaitement exclusifs Philips Avent SCF253/20 sont conçus pour vous maintenir au sec et préserver votre confort pendant votre sommeil.

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    Philips Avent Coussinets d'allaitement jetables

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    Confortable toute la nuit

    Coussinets d'allaitement de nuit

    • 20 coussinets de nuit
    Protection toute la nuit

    Protection toute la nuit

    Les coussinets d'allaitement Philips Avent sont plus larges et plus épais afin de mieux absorber. Une double bande adhésive maintient le coussinet en place.

    Protection anti-fuites parfaite

    Protection anti-fuites parfaite

    Conçu pour une protection parfaite en position allongée.

    Ultra-sec

    Ultra-sec

    Les coussinets d'allaitement Philips Avent sont dotés de plusieurs couches ultra-absorbantes.

    Toucher soyeux

    Toucher soyeux

    Voile supérieur doux et respirant, matières naturelles. Testé dermatologiquement.

    Développé avec une spécialiste en allaitement

    Développé en collaboration avec une sage-femme et une conseillère en allaitement au service des mamans souhaitant allaiter depuis 20 ans.

    Hygiénique

    Emballés individuellement pour une hygiène parfaite.

    Spécificités Techniques

    • Dimensions et poids

      Dimensions
      140 x 140 x 100  millimètre

    • Toucher soyeux

      Voile supérieur doux
      • Matière naturelle respirante
      • Testé dermatologiquement

    • Design

      Forme ergonomique discrète
      Oui

    • Pays d'origine

      Chine
      Oui

    • Matériau

      Coussinets d'allaitement
      • Testé dermatologiquement
      • Matériaux naturels

    • Inclus

      Coussinets d'allaitement jetables de jour
      2  Pièce(s)
      Coussinets d'allaitement jetables de nuit
      20  Pièce(s)

    • Fonctions

      Ultra-sec
      • Plusieurs couches
      • Couche supérieure imperméable

    • Un confort maximum

      Antidérapant
      Adhésif

    Badge-D2C

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