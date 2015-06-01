SCF253/20
Confortable toute la nuit
Les coussinets d'allaitement exclusifs Philips Avent SCF253/20 sont conçus pour vous maintenir au sec et préserver votre confort pendant votre sommeil.Voir tous les avantages
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Les coussinets d'allaitement Philips Avent sont plus larges et plus épais afin de mieux absorber. Une double bande adhésive maintient le coussinet en place.
Conçu pour une protection parfaite en position allongée.
Les coussinets d'allaitement Philips Avent sont dotés de plusieurs couches ultra-absorbantes.
Voile supérieur doux et respirant, matières naturelles. Testé dermatologiquement.
Développé en collaboration avec une sage-femme et une conseillère en allaitement au service des mamans souhaitant allaiter depuis 20 ans.
Emballés individuellement pour une hygiène parfaite.
Dimensions et poids
Toucher soyeux
Design
Pays d'origine
Matériau
Inclus
Fonctions
Un confort maximum
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