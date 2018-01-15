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    Philips Avent Sucette ultra air

    SCF244/23

    Une sucette légère et aérée

    Réconfortez votre bébé avec une sucette qui laisse respirer la peau. Le modèle ultra air Philips Avent est doté de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Sa collerette légère est conçue pour optimiser la circulation de l'air. Différents coloris et décorations sont disponibles.

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    Philips Avent Sucette ultra air

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    Une sucette légère et aérée

    Les aérations extra-larges permettent à la peau de bébé de respirer

    • Laisse la peau de votre bébé respirer
    • 6-18 mois
    • Orthodontique, 0 % BPA
    • Lot de 2
    4 aérations extra-larges

    4 aérations extra-larges

    La sucette ultra air est conçue pour laisser passer un maximum d'air, afin de permettre à la peau sensible de votre bébé de respirer.

    Une peau plus sèche et un bébé réconforté

    Une peau plus sèche et un bébé réconforté

    Votre bébé est réconforté et sa peau reste plus sèche, grâce au design aéré de cette sucette permettant une circulation optimale de l'air.

    Des bords arrondis, pour une utilisation confortable

    Des bords arrondis, pour une utilisation confortable

    La collerette ultra air est légère et a des bords arrondis, pour le confort de votre bébé.

    98 % des bébés acceptent notre sucette ultra air*

    98 % des bébés acceptent notre sucette ultra air*

    Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées, et en moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.

    Téterelle texturée et soyeuse pour un confort apaisant

    Téterelle texturée et soyeuse pour un confort apaisant

    La téterelle douce en silicone texturée offre un vrai réconfort à bébé.

    Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

    Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

    La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

    Stérilisation et rangement dans un même boîtier

    Stérilisation et rangement dans un même boîtier

    Le boîtier de transport ultra air sert de stérilisateur : il vous suffit de verser un peu d'eau et de le passer au micro-ondes. La propreté est assurée pour la prochaine utilisation.

    Spécificités Techniques

    • Hygiène

      Peut être stérilisé
      Oui
      Compatible lave-vaisselle
      Oui
      Facile à nettoyer
      Oui

    • Sécurité

      0 % BPA
      Oui
      Anneau de préhension
      Oui

    • Accessoires inclus

      Boîte de stérilisation et de transport
      Oui

    • Inclus

      Sucette ultra air
      2  Pièce(s)

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    • Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la téterelle Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce 0-6 mois et 6-18 mois.
    • Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
    • La marque numéro 1 des sucettes
    • Fabricant de l'année 2014
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

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