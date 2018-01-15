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Une sucette légère et aérée
Réconfortez votre bébé avec une sucette qui laisse respirer la peau. Le modèle ultra air Philips Avent est doté de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Sa collerette légère est conçue pour optimiser la circulation de l'air. Différents coloris et décorations sont disponibles.Voir tous les avantages
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La sucette ultra air est conçue pour laisser passer un maximum d'air, afin de permettre à la peau sensible de votre bébé de respirer.
Votre bébé est réconforté et sa peau reste plus sèche, grâce au design aéré de cette sucette permettant une circulation optimale de l'air.
La collerette ultra air est légère et a des bords arrondis, pour le confort de votre bébé.
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées, et en moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
La téterelle douce en silicone texturée offre un vrai réconfort à bébé.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Le boîtier de transport ultra air sert de stérilisateur : il vous suffit de verser un peu d'eau et de le passer au micro-ondes. La propreté est assurée pour la prochaine utilisation.
Hygiène
Sécurité
Accessoires inclus
Inclus
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