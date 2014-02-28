Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires

L'anneau de dentition Philips Avent est conçu pour aider à apaiser les douleurs dues aux poussées dentaires. Vous pouvez le refroidir en le plaçant au réfrigérateur afin de renforcer son action apaisante sur les gencives de votre bébé.