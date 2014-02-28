SCF199/00
Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires
L'anneau de dentition Philips Avent est conçu pour aider à apaiser les douleurs dues aux poussées dentaires. Vous pouvez le refroidir en le plaçant au réfrigérateur afin de renforcer son action apaisante sur les gencives de votre bébé.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Rinçable sous l'eau ou stérilisable
Sans BPA, conformément à la directive 2011/8/UE de l'Union européenne.
Ultra-léger pour faciliter une prise en main facile par bébé
Caractéristiques
Pays d'origine
Matériau
Étapes de développement
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