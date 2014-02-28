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  • Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires

    Philips Avent Anneau de dentition éléphant

    SCF199/00

    Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires

    L'anneau de dentition Philips Avent est conçu pour aider à apaiser les douleurs dues aux poussées dentaires. Vous pouvez le refroidir en le plaçant au réfrigérateur afin de renforcer son action apaisante sur les gencives de votre bébé.

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    Philips Avent Anneau de dentition éléphant

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    Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires

    Atteint les dents de devant, du milieu et du fond

    • 3 mois et +
    • Pour incisives, canines et molaires
    Rinçable sous l'eau ou stérilisable

    Rinçable sous l'eau ou stérilisable

    Rinçable sous l'eau ou stérilisable

    Les anneaux de dentition Philips Avent ne contiennent ni BPA ni phtalates

    Les anneaux de dentition Philips Avent ne contiennent ni BPA ni phtalates

    Sans BPA, conformément à la directive 2011/8/UE de l'Union européenne.

    Ultra-léger pour faciliter une prise en main facile par bébé

    Ultra-léger pour faciliter une prise en main facile par bébé

    Spécificités Techniques

    • Caractéristiques

      0 % BPA
      Oui
      Aide à apaiser les douleurs dues aux poussées dentaires
      Oui
      Peut être stérilisé
      Oui
      Hygiénique
      Oui
      Peut être refroidi
      Oui

    • Pays d'origine

      Malaisie
      Oui

    • Matériau

      Textures et matériaux
      2

    • Étapes de développement

      Étape
      • 3 mois et plus
      • Pour incisives, canines et molaires

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