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    Philips Avent Suce Soothie Shapes

    SCF194/01

    Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif

    La suce Soothie de Philips Avent vous offre un autre moyen de tisser des liens avec votre enfant. En effet, ce modèle unique en un seul morceau vous permet de lui offrir le confort de votre doigt. Faite de silicone à usage médical, la suce Soothie se nettoie facilement.

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    Philips Avent Suce Soothie Shapes

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    Pour une tétée naturelle et le développement du lien affectif

    Silicone flexible à usage médical

    • Silicone de conception monopièce
    • De 0 à 3 mois
    • Orthodontiques et sans BPA
    • Paquet de 2
    Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

    Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

    Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*

    Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

    Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

    La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.

    Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

    Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

    La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

    Fabriquée avec de la silicone de qualité médicale robuste et sans BPA

    Fabriquée avec de la silicone de qualité médicale robuste et sans BPA

    La sucette est fabriquée avec de la silicone de qualité médicale souple, robuste et sans BPA.

    Facile à stériliser pour une meilleure hygiène

    Facile à stériliser pour une meilleure hygiène

    Il est on ne peut plus simple de conserver des sucettes Soothie et autres propres pour votre bébé. Il vous suffit de les placer dans votre stérilisateur ou de les plonger dans de l'eau bouillante.

    Spécificités Techniques

    • Hygiène

      Peut être stérilisé
      Oui
      Facile à nettoyer
      Oui

    • Sécurité

      0 % BPA
      Oui

    • Inclus

      Sucette Soothie
      2  Pièce(s)

    Badge-D2C

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    • Cette tétine Soothie a la même forme et est fabriquée à partir du même matériau que le modèle américain, mais sa protection est d’une forme différente.
    • La marque de suces la plus populaire au monde
    • Pour des questions d'hygiène, remplacez les sucettes après quatre semaines d'utilisation.
    • Nos produits aident les mamans et les bébés à chaque étape de développement
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