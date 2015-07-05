Favorise une tétée naturelle et un rapprochement avec le bébé

La sucette Philips Avent Soothie est un moyen supplémentaire de vous rapprocher de votre bébé, grâce à la conception originale d'une pièce unique qui vous permet de lui donner le doigt. En silicone de qualité médicale, la sucette Soothie est facile à nettoyer.