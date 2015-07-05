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Favorise une tétée naturelle et un rapprochement avec le bébé
La sucette Philips Avent Soothie est un moyen supplémentaire de vous rapprocher de votre bébé, grâce à la conception originale d'une pièce unique qui vous permet de lui donner le doigt. En silicone de qualité médicale, la sucette Soothie est facile à nettoyer.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*
La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
La sucette est fabriquée avec de la silicone de qualité médicale souple, robuste et sans BPA.
Il est on ne peut plus simple de conserver des sucettes Soothie et autres propres pour votre bébé. Il vous suffit de les placer dans votre stérilisateur ou de les plonger dans de l'eau bouillante.
Hygiène
Sécurité
Inclus
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