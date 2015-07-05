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    Philips Avent Sucette Soothie

    SCF194/00

    Favorise une tétée naturelle et un rapprochement avec le bébé

    La sucette Philips Avent Soothie est un moyen supplémentaire de vous rapprocher de votre bébé, grâce à la conception originale d'une pièce unique qui vous permet de lui donner le doigt. En silicone de qualité médicale, la sucette Soothie est facile à nettoyer.

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    Philips Avent Sucette Soothie

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    Favorise une tétée naturelle et un rapprochement avec le bébé

    Silicone souple de qualité médicale

    • Une pièce unique en silicone
    • 0-3 mois
    • Orthodontique, 0 % BPA
    • Lot de 2
    Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

    Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

    Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*

    Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

    Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

    La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.

    Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

    Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

    La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

    Fabriquée avec de la silicone de qualité médicale robuste et sans BPA

    Fabriquée avec de la silicone de qualité médicale robuste et sans BPA

    La sucette est fabriquée avec de la silicone de qualité médicale souple, robuste et sans BPA.

    Facile à stériliser pour une meilleure hygiène

    Facile à stériliser pour une meilleure hygiène

    Il est on ne peut plus simple de conserver des sucettes Soothie et autres propres pour votre bébé. Il vous suffit de les placer dans votre stérilisateur ou de les plonger dans de l'eau bouillante.

    Spécificités Techniques

    • Hygiène

      Peut être stérilisé
      Oui
      Facile à nettoyer
      Oui

    • Sécurité

      0 % BPA
      Oui

    • Inclus

      Sucette Soothie
      2  Pièce(s)

    Badge-D2C

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    • Cette sucette Soothie est dotée d'une téterelle de même forme et est fabriquée avec le même matériau que le modèle commercialisé aux États-Unis, mais sa collerette est de forme différente.
    • La marque numéro 1 des sucettes
    • Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
    • Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
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