ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel

Arrêté

Philips AventCoussin masseur à embout large

SCF167/01

Taille adaptée, confort maximal

Ce coussin masseur souple est doté d'un embout plus large, spécialement conçu pour les mamans possédant de gros mamelons. Il peut être utilisé avec les tire-laits de la gamme Natural Philips Avent. Reportez-vous aux images ci-dessous pour déterminer s'il vous faut un coussin masseur à embout large pour tire-lait.

Voir tous les avantages
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

recommandée par les mamans du monde entier1

Tire-lait à embout large

Taille adaptée, confort maximal

  • Pour tout tire-lait Natural

Embout plus large et confortable

Embout plus large et confortable

Pour savoir si vous avez besoin d'un coussin à embout large pour tire-lait, vérifiez si votre mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin. S'il touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.

Taille adaptée : le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin masseur

Taille adaptée : le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin masseur

Si le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin masseur, ce dernier est à votre taille.

Choisissez la grande taille lorsque le mamelon touche les parois de l'embout

Choisissez la grande taille lorsque le mamelon touche les parois de l'embout

Si votre mamelon touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Mentions légales

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023 