Taille adaptée, confort maximal

Ce coussin masseur souple est doté d'un embout plus large, spécialement conçu pour les mamans possédant de gros mamelons. Il peut être utilisé avec les tire-laits de la gamme Natural Philips Avent. Reportez-vous aux images ci-dessous pour déterminer s'il vous faut un coussin masseur à embout large pour tire-lait.