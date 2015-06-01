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Arrêté
SCF167/01
Taille adaptée, confort maximal
Ce coussin masseur souple est doté d'un embout plus large, spécialement conçu pour les mamans possédant de gros mamelons. Il peut être utilisé avec les tire-laits de la gamme Natural Philips Avent. Reportez-vous aux images ci-dessous pour déterminer s'il vous faut un coussin masseur à embout large pour tire-lait.
Pour tout tire-lait Natural
Pour savoir si vous avez besoin d'un coussin à embout large pour tire-lait, vérifiez si votre mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin. S'il touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.
Si le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin masseur, ce dernier est à votre taille.
Si votre mamelon touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023