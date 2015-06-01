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    Philips Avent Coquilles pour mamelons Comfort

    SCF157/02

    Confort et protection

    Les coquilles d'allaitement très douces Philips Avent SCF157/02 se portent dans le soutien-gorge pour protéger les mamelons endoloris et recueillir les fuites de lait.

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    Philips Avent Coquilles pour mamelons Comfort

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    Recueillent l'excès de lait

    Les coquilles recueille-lait (sans perforation) Philips Avent recueillent l'excès de lait qui s'échappe pendant la tétée ou lors de l'utilisation d'un tire-lait.

    Protègent les mamelons endoloris

    Coquilles perforées – protègent les mamelons endoloris ou crevassés pour qu'ils guérissent plus vite. Exercent une légère pression qui aide à soulager l'engorgement. Les trous permettent à l'air de circuler.

    Les coquilles d'allaitement sont utilisables pendant l'allaitement ou l'extraction.

    Les coquilles d'allaitement sont utilisables pendant l'allaitement ou l'extraction. Des coussins-doublures ultradoux en silicone sont fournis avec.

    Spécificités Techniques

    • Protection contre

      Mamelons douloureux
      Oui
      Mamelons crevassés
      Oui

    • Matériau

      Coussinets
      Silicone

    • Inclus

      Coquilles perforées
      2  Pièce(s)
      Coquilles recueil-lait
      2  Pièce(s)
      Coussins-doublure ultra doux
      2  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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