SCF157/02
Confort et protection
Les coquilles d'allaitement très douces Philips Avent SCF157/02 se portent dans le soutien-gorge pour protéger les mamelons endoloris et recueillir les fuites de lait.Voir tous les avantages
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Les coquilles recueille-lait (sans perforation) Philips Avent recueillent l'excès de lait qui s'échappe pendant la tétée ou lors de l'utilisation d'un tire-lait.
Coquilles perforées – protègent les mamelons endoloris ou crevassés pour qu'ils guérissent plus vite. Exercent une légère pression qui aide à soulager l'engorgement. Les trous permettent à l'air de circuler.
Les coquilles d'allaitement sont utilisables pendant l'allaitement ou l'extraction. Des coussins-doublures ultradoux en silicone sont fournis avec.
Protection contre
Matériau
Inclus
Étapes de développement
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