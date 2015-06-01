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    Philips Avent Protège-mamelon

    SCF156/01

    Vous aide à allaiter plus longtemps

    Les protège-mamelons Philips Avent SCF156/00 sont en silicone souple, ultrafine, sans goût ni odeur. Ils protègent vos mamelons douloureux ou crevassés pendant la tétée.

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    Philips Avent Protège-mamelon

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    Vous aide à allaiter plus longtemps

    Accessoires d'allaitement, protègent les mamelons douloureux

    • Moyen (21 mm)
    • 2 pièces

    Protègent les mamelons douloureux pendant la tétée

    Les protège-mamelons Philips Avent ont été conçus pour les mamelons douloureux ou crevassés et doivent être utilisés sous contrôle médical.

    Tétée facile pour bébé

    Votre bébé prend le sein et tète facilement à travers le protège-mamelon.

    En silicone ultra-fin inodore et sans goût

    Les protège-mamelons Philips Avent sont en silicone ultra-fin, inodore et sans goût.

    Découpe spéciale qui permet à bébé d'être en contact avec le sein

    Votre bébé peut continuer à vous sentir et vous toucher, et donc à stimuler votre lactation en tétant. Il reprendra aussitôt le mamelon dès la disparition des crevasses.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Permet au bébé de sentir votre peau
      Oui
      Permet au bébé de sentir l'odeur de votre peau
      Oui

    • Poids et dimensions

      Diameter
      21  millimètre

    • Pays d'origine

      Royaume-Uni
      Oui

    • Matériau

      Protège-mamelon
      • Sans BPA*
      • Silicone

    • Qu’est-ce qui est inclus ?

      Standard Nipple Protector
      2  Pièce(s)

    • Simplicité d’utilisation

      Pour cicatriser tout en poursuivant l'allaitement
      Oui

    • Fonctions

      Tétée facile
      Silicone ultrafine

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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