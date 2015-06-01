SCF156/01
Vous aide à allaiter plus longtemps
Les protège-mamelons Philips Avent SCF156/00 sont en silicone souple, ultrafine, sans goût ni odeur. Ils protègent vos mamelons douloureux ou crevassés pendant la tétée.Voir tous les avantages
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Les protège-mamelons Philips Avent ont été conçus pour les mamelons douloureux ou crevassés et doivent être utilisés sous contrôle médical.
Votre bébé prend le sein et tète facilement à travers le protège-mamelon.
Les protège-mamelons Philips Avent sont en silicone ultra-fin, inodore et sans goût.
Votre bébé peut continuer à vous sentir et vous toucher, et donc à stimuler votre lactation en tétant. Il reprendra aussitôt le mamelon dès la disparition des crevasses.
Design
Poids et dimensions
Pays d'origine
Matériau
Qu’est-ce qui est inclus ?
Simplicité d’utilisation
Fonctions
Étapes de développement
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