SCF155
Confort en toute confiance
Les coussinets d'allaitement lavables Philips Avent SCF155/06 ont une doublure en coton doux et une couche absorbante qui emprisonne l'humidité derrière la doublure antifuite, loin de la peau.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Couche absorbante qui capte l'humidité de la peau sous une doublure antifuite.
Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.
Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.
Ils sont emballés individuellement pour une hygiène optimale.
Doublure en flanelle de coton, agréable au toucher. Lavables et séchables en machine.
Les lignes douces des coussinets d'allaitement Philips Avent vous permettent de les porter sous vos vêtements en toute discrétion.
Toucher soyeux
Design
Pays d'origine
Inclus
Fonctions
Étapes de développement
Un confort maximum
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