Termes recherchés

  • Confort en toute confiance Confort en toute confiance Confort en toute confiance

    Philips Avent Coussinets d'allaitement

    SCF155

    Confort en toute confiance

    Les coussinets d'allaitement lavables Philips Avent SCF155/06 ont une doublure en coton doux et une couche absorbante qui emprisonne l'humidité derrière la doublure antifuite, loin de la peau.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Avent Coussinets d'allaitement

    Produits similaires

    Afficher tous les Accessoires d'allaitement

    Confort en toute confiance

    Coussinets d'allaitement Extra-doux et absorbants

    • Lavable

    Extra-doux et absorbants

    Couche absorbante qui capte l'humidité de la peau sous une doublure antifuite.

    Rubans adhésifs antidérapants

    Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.

    Conçus en collaboration avec une spécialiste en allaitement

    Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.

    Hygiénique

    Ils sont emballés individuellement pour une hygiène optimale.

    Réutilisables avec doublure en flanelle de coton

    Doublure en flanelle de coton, agréable au toucher. Lavables et séchables en machine.

    Forme idéale douce et discrète

    Les lignes douces des coussinets d'allaitement Philips Avent vous permettent de les porter sous vos vêtements en toute discrétion.

    Spécificités Techniques

    • Toucher soyeux

      Doublure en coton brossé
      Oui

    • Design

      Apparence féminine
      Oui

    • Pays d'origine

      Chine
      Oui

    • Inclus

      Sac à linge
      1  Pièce(s)
      Coussinet d'allaitement lavable
      6  Pièce(s)

    • Fonctions

      Aucune fuite
      Rembourrage absorbant

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    • Un confort maximum

      Antidérapant
      Extérieur en dentelle

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.