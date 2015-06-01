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Une solution toute simple pour les mamelons ombiliqués
La Niplette™ aide les mamans aux mamelons plats ou ombiliqués à allaiter. Cet appareil révolutionnaire est une solution non chirurgicale simple et durable. Il suffit de la porter régulièrement pendant quelques semaines pour faire ressortir les mamelons.Voir tous les avantages
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Les mamelons ombiliqués ou rétractés concernent jusqu'à 10 % des femmes. Ils peuvent être source de détresse psychologique et causer des difficultés d'allaitement pour la maman et le bébé. Le mamelon ressort généralement sous l'action de la succion réalisée par le bébé. Si ce n'est pas le cas, la Niplette™ est une solution simple et confortable. Ce dispositif permet aux femmes dont les mamelons sont plats ou ombiliqués d'allaiter confortablement sans recourir à une opération chirurgicale invasive*. Elle comprend un moule à mamelon transparent avec anneau d'étanchéité relié à une valve et à un connecteur de seringue.
Maintenez d'une main la ventouse au niveau de l'aréole et faites le vide d'air au moyen de la seringue de 5 ml afin d'aspirer le mamelon. Vous avez la maîtrise de l'aspiration afin de maintenir un niveau de confort. Une fois que le mamelon est saillant, vous pouvez détacher la seringue de la valve et poursuivre vos activités normales avec la Niplette recouverte par votre soutien-gorge. Il est recommandé de procéder autant que possible* à une utilisation préalable.
Idéalement, la Niplette doit être utilisée avant la grossesse et doit être portée 8 heures d'affilée, le jour ou la nuit*. Si vos seins ne sont pas trop sensibles, elle peut également être utilisée pendant les six premiers mois de la grossesse afin d'obtenir une correction permanente, ou après la naissance du bébé, quelques minutes avant chaque tétée. La Niplette aspire le mamelon pour le faire ressortir, ce qui facilite la succion et la mise en place de l'allaitement au sein au cours des premiers jours. Une correction cosmétique permanente peut être réalisée une fois l'allaitement terminé. Si c'est le cas, la Niplette peut être réutilisée de temps en temps.
Des essais cliniques* portant sur la Niplette ont été réalisés et ont permis de mettre en évidence une correction permanente des mamelons plats ou ombiliqués, qu'ils soient apparus à la puberté, ou qu'ils soient dus à une réduction mammaire. Dès lors qu'elles n'avaient pas subi d'opération chirurgicale mammaire, les femmes enceintes qui craignaient de ne pas pouvoir allaiter ont toutes réussi à le faire. Une correction permanente est atteinte au bout d'un à trois mois d'utilisation continue.
La Niplette ne fonctionne pas lorsque la montée de lait est effective, mais le bébé aura acquis ses réflexes de tétée d'ici là.
Facile à nettoyer
Design
Matériau
Inclus
Simplicité d’utilisation
Fonctions
Étapes de développement
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