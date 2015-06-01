SCF146/02
Bec souple
Les becs souples Philips Avent sont conçus pour les gencives sensibles et sont parfaits pour le passage du sein ou du biberon à la tasse. La valve anti-fuites facilite la déglutition de votre bébé et se nettoie aisément.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Pour les gencives fragiles
Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.
Utilisation et nettoyage faciles
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
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