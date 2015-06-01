Termes recherchés

  • Bec souple Bec souple Bec souple

    Philips Avent Becs souples

    SCF146/02

    Bec souple

    Les becs souples Philips Avent sont conçus pour les gencives sensibles et sont parfaits pour le passage du sein ou du biberon à la tasse. La valve anti-fuites facilite la déglutition de votre bébé et se nettoie aisément.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Avent Becs souples

    Produits similaires

    Afficher tous les Repas des tout-petits

    Produits compatibles

    Où trouver le numéro de modèle du produit ?
    Rechercher ma référence de produit 
    Où trouver la référence du produit ?
    produits trouvés pour Aucun produit trouvé pour

    Bec souple

    Antifuites et conçues pour boire facilement

    • 6 mois et +
    • Blanc
    • Lot de 2
    Bec souple

    Bec souple

    Pour les gencives fragiles

    Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

    Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.

    Valve anti-fuites brevetée

    Utilisation et nettoyage faciles

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Angleterre
      Oui

    • Inclus

      Bec souple
      2  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      6 mois et +

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Notation globale

    Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

    Enregistrer

    Abonnez-vous à notre newsletter

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.