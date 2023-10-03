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Notre sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
Prenez soin de la peau sensible de bébé avec la sucette ultra-douce Philips Avent. Sa collerette très douce* et souple épouse les lignes de son visage et réduit les marques et irritations sur sa peau.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Parce que la peau de bébé nécessite plus d’attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les lignes naturelles de son visage. Ses joues seront moins marquées et irritées.
Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression sur les joues de bébé pour une plus grande douceur de la peau.
Nous avons délibérément choisi le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s’agit d’un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances à effet endocrinien (par exemple, le BPA) et d’allergènes.
Nos tétines orthodontiques et symétriques en silicone souple sont conçues pour un développement bucco-dentaire naturel.
Tétine silicone texturée conçue pour reproduire la sensation du sein de la mère.
Le boîtier de transport fourni avec nos sucettes ultra-douces et ultra air sert également de stérilisateur. Il vous suffit de verser un peu d’eau et de le passer au micro-ondes. La propreté est assurée pour la prochaine utilisation.
Nos sucettes ultra-douces et ultra air sont conçues et produites aux Pays-Bas.
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