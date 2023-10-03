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    Philips Avent ultra soft Sucette

    SCF091/07

    Notre sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé

    Prenez soin de la peau sensible de bébé avec la sucette ultra-douce Philips Avent. Sa collerette très douce* et souple épouse les lignes de son visage et réduit les marques et irritations sur sa peau.

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    Philips Avent ultra soft Sucette

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    Notre sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé

    Pour une peau moins marquée et irritée

    • Ultra-douce et souple
    • Orthodontique et sans BPA
    • Lot de 2
    • 0-6 mois
    Collerette douce et souple

    Collerette douce et souple

    Parce que la peau de bébé nécessite plus d’attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les lignes naturelles de son visage. Ses joues seront moins marquées et irritées.

    98 % d'acceptation de la tétine*

    98 % d'acceptation de la tétine*

    Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.

    Collerette arrondie

    Collerette arrondie

    La forme arrondie de la collerette réduit la pression sur les joues de bébé pour une plus grande douceur de la peau.

    Tétine en silicone 100 % alimentaire

    Tétine en silicone 100 % alimentaire

    Nous avons délibérément choisi le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s’agit d’un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances à effet endocrinien (par exemple, le BPA) et d’allergènes.

    Développement bucco-dentaire naturel

    Développement bucco-dentaire naturel

    Nos tétines orthodontiques et symétriques en silicone souple sont conçues pour un développement bucco-dentaire naturel.

    Sensation naturelle pour bébé

    Sensation naturelle pour bébé

    Tétine silicone texturée conçue pour reproduire la sensation du sein de la mère.

    Stérilise en 3 minutes pour une stérilisation pratique

    Stérilise en 3 minutes pour une stérilisation pratique

    Le boîtier de transport fourni avec nos sucettes ultra-douces et ultra air sert également de stérilisateur. Il vous suffit de verser un peu d’eau et de le passer au micro-ondes. La propreté est assurée pour la prochaine utilisation.

    Conçues et produites aux Pays-Bas

    Conçues et produites aux Pays-Bas

    Nos sucettes ultra-douces et ultra air sont conçues et produites aux Pays-Bas.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays-Bas
      Oui

    • Inclus

      Sucette ultra-douce
      2  Pièce(s)
    Badge-D2C

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    • Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.
    • * Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.
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