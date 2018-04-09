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    Philips Avent Biberon en verre Natural

    SCF051/17

    Idéal pour l'allaitement mixte

    Notre biberon Natural est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon.

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    Philips Avent Biberon en verre Natural

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    Idéal pour l'allaitement mixte

    Tétée naturelle

    • 1 biberon
    • 120 ml
    • Tétine à débit nouveau-né
    • 0 mois et +
    Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

    Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

    La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

    Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

    Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

    Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

    Résistance à la chaleur

    Résistance à la chaleur

    Le biberon Naturel en verre résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Il peut donc sans problème être conservé au réfrigérateur, réchauffé ou stérilité.

    Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

    Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

    Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

    Tétines offrant différents débits

    Tétines offrant différents débits

    La gamme Natural Philips Avent offre différents niveaux de flexibilité et des débits progressivement plus élevés, afin de s'adapter à chaque étape du développement de votre bébé.

    Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

    Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

    Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Le biberon Natural Philips Avent est en polypropylène et ne contient pas de BPA.*

    Verre de qualité pharmaceutique

    Verre borosilicaté de première qualité pour assurer une qualité supérieure et une pureté maximale.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large

    • Matériau

      Biberon
      • Verre
      • 0 % BPA*
      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA*

    • Inclus

      Biberon
      1  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Utilisation du biberon
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer
      • Prise en main facile
      • Compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes

    • Fonctions

      Valve anti-coliques
      Oui
      Tétée
      • Tétée naturelle
      • Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon
      Tétine
      Tétine ultra-douce et souple, alvéoles de confort uniques

    • Étapes de développement

      Étape
      0 à 6 mois

    Badge-D2C

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