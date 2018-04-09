SCF051/17
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre biberon Natural est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon.Voir tous les avantages
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La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.
Le biberon Naturel en verre résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. Il peut donc sans problème être conservé au réfrigérateur, réchauffé ou stérilité.
Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.
La gamme Natural Philips Avent offre différents niveaux de flexibilité et des débits progressivement plus élevés, afin de s'adapter à chaque étape du développement de votre bébé.
Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !
Le biberon Natural Philips Avent est en polypropylène et ne contient pas de BPA.*
Verre borosilicaté de première qualité pour assurer une qualité supérieure et une pureté maximale.
Design
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Fonctions
Étapes de développement
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