SCF044/27
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre tétine douce à la texture rainurée évitant l'écrasement est conçue pour les bébés en pleine croissance. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.Voir tous les avantages
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La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.
Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
La gamme Natural Philips Avent offre différents niveaux de flexibilité et des débits progressivement plus élevés, afin de s'adapter à chaque étape du développement de votre bébé.
Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.
Matériau
Inclus
Fonctions
Étapes de développement
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