Termes recherchés

  • Idéal pour l'allaitement mixte Idéal pour l'allaitement mixte Idéal pour l'allaitement mixte

    Philips Avent Tétine Natural

    SCF042/27

    Idéal pour l'allaitement mixte

    Notre tétine ultra-douce avec design flexible en spirale présente des caractéristiques plus proches de celles du sein. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Avent Tétine Natural

    Produits similaires

    Afficher tous les Tétines de biberon

    Idéal pour l'allaitement mixte

    Tétine encore plus douce et souple

    • 2 pièces
    • Débit lent
    • 1 mois et +
    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

    Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

    Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

    La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

    Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

    Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

    Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

    Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

    Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

    Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

    Tétines offrant différents débits

    Tétines offrant différents débits

    La gamme Natural Philips Avent offre différents niveaux de flexibilité et des débits progressivement plus élevés, afin de s'adapter à chaque étape du développement de votre bébé.

    Spécificités Techniques

    • Matériau

      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA*

    • Inclus

      Tétine à débit lent ultra-douce
      2  Pièce(s)

    • Fonctions

      Valve anti-coliques
      Oui
      Tétée
      • Tétée naturelle
      • Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon
      Tétine
      Alvéoles de confort uniques, tétine ultra-douce et souple

    • Étapes de développement

      Étape
      1 mois et plus

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.