Termes recherchés

  • Idéal pour les petits buveurs Idéal pour les petits buveurs Idéal pour les petits buveurs

    Philips Avent Baby Bottles Biberon Natural

    SCF039/17

    Idéal pour les petits buveurs

    Comprend une tétine débit nouveau-né. Le petit récipient permet d'assurer une quantité appropriée pour le petit ventre de bébé. Les biberons sont conçus pour réduire les coliques et l'inconfort en évacuant l'air du ventre de bébé. Fonctionne avec les tétines de la gamme Natural.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Avent Baby Bottles Biberon Natural

    Produits similaires

    Afficher tous les Biberons Natural

    Idéal pour les petits buveurs

    Idéal pour les petits buveurs

    • 60 ml (2 oz)
    • 0 mois et +
    Conçue pour réduire les coliques

    Conçue pour réduire les coliques

    La tétine est conçue pour réduire les problèmes de tétée en empêchant l'air d'entrer dans l'estomac de votre bébé.

    Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

    Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

    Notre design flexible en spirale associée aux alvéoles de confort permet un mouvement naturel pendant que bébé tète.

    Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

    Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

    La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

    Facile à utiliser et à nettoyer grâce à son large goulot

    Facile à utiliser et à nettoyer grâce à son large goulot

    L'assemblage est simple grâce au nombre réduit de pièces et le large goulot facilite le remplissage et le nettoyage.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large

    • Matériau

      Biberon
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Tétine
      • 0 % BPA*
      • Silicone

    • Inclus

      Biberon
      Biberon et tétine

    • Facile d'utilisation

      Utilisation du biberon
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer
      • Prise en main facile

    • Fonctions

      Valve anti-coliques
      Système anti-coliques perfectionné
      Tétée
      • Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon
      • Tétée naturelle

    • Étapes de développement

      Étape
      0-6 mois

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.