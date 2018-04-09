SCF039/17
Idéal pour les petits buveurs
Comprend une tétine débit nouveau-né. Le petit récipient permet d'assurer une quantité appropriée pour le petit ventre de bébé. Les biberons sont conçus pour réduire les coliques et l'inconfort en évacuant l'air du ventre de bébé. Fonctionne avec les tétines de la gamme Natural.Voir tous les avantages
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La tétine est conçue pour réduire les problèmes de tétée en empêchant l'air d'entrer dans l'estomac de votre bébé.
Notre design flexible en spirale associée aux alvéoles de confort permet un mouvement naturel pendant que bébé tète.
La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
L'assemblage est simple grâce au nombre réduit de pièces et le large goulot facilite le remplissage et le nettoyage.
Design
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Fonctions
Étapes de développement
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