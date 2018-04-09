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    Philips Avent Biberon Natural

    SCF036/17

    Idéal pour l'allaitement mixte

    Notre biberon Natural doté d'une tétine douce à la texture rainurée évitant l'écrasement est conçu pour les bébés en pleine croissance. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.

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    Philips Avent Biberon Natural

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    Idéal pour l'allaitement mixte

    Tétée naturelle

    • 1 biberon
    • 330 ml
    • Tétine à débit rapide
    • 6 mois et +
    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

    La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

    Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

    Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

    L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.

    Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

    Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

    Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

    Tétines offrant différents débits

    Tétines offrant différents débits

    La gamme Natural Philips Avent offre différents niveaux de flexibilité et des débits progressivement plus élevés, afin de s'adapter à chaque étape du développement de votre bébé.

    Forme ergonomique pour un confort maximal

    Forme ergonomique pour un confort maximal

    Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même dans les petites mains de votre enfant.

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler

    Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

    Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

    Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

    Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Ce biberon contient 0 % de BPA*

    Le biberon Natural Philips Avent est en polypropylène et ne contient pas de BPA.*

    Silicone souple et lisse adaptée aux besoins de votre bébé

    Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large

    • Matériau

      Biberon
      • Polypropylène
      • 0 % BPA*
      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA*

    • Inclus

      Biberon
      1  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Utilisation du biberon
      • Prise en main facile
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer

    • Fonctions

      Valve anti-coliques
      Oui
      Tétée
      • Tétée naturelle
      • Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon
      Tétine
      Alvéoles de confort uniques, tétine douce et souple

    • Étapes de développement

      Étape
      0-12 mois

    • Variations de conception des biberons

      Couleur
      Transparent

    Badge-D2C

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    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
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