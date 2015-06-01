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    Philips Avent Écoute-bébé vidéo numérique

    SCD600/00

    Toujours proche de votre bébé

    Voyez et écoutez votre bébé grâce à la dernière technologie de notre écoute-bébé vidéo.

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    Philips Avent Écoute-bébé vidéo numérique

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    Toujours proche de votre bébé

    Écoute-bébé avec qualité d'image exceptionnelle

    Sélection automatique du canal pour une connexion privée

    Sélection automatique du canal pour une connexion privée

    Grâce à la technologie vidéo numérique simple d'utilisation, bénéficiez en permanence d'une connexion fiable et rassurante à la chambre de votre bébé.

    Vision nocturne infrarouge pour une surveillance 24 heures sur 24

    Vision nocturne infrarouge pour une surveillance 24 heures sur 24

    Vision nocturne infrarouge vous permettant de surveiller votre bébé 24 heures sur 24

    Unité-parents portable sans fil

    Unité-parents portable sans fil

    Unité-parents rechargeable pour une liberté totale à l'intérieur et à proximité de la maison

    Activation automatique de l'écran avec contrôle de la luminosité et du volume

    Activation automatique de l'écran avec contrôle de la luminosité et du volume

    Activation automatique de l'écran lorsqu'un bruit est détecté dans la chambre de bébé. Le contrôle de la luminosité et du volume permet de garder un œil sur votre enfant, en toute simplicité.

    Confirmation de la connexion numérique et témoins lumineux de niveau sonore

    Confirmation de la connexion numérique et témoins lumineux de niveau sonore

    Confirmation de la connexion numérique grâce aux témoins lumineux de niveau sonore pour vous rassurer.

    Écran couleur haute résolution 2,4" / 61 mm

    Écran couleur haute résolution 2,4" / 61 mm

    Surveillance de votre bébé facilitée grâce à l'écran couleur qualité numérique haute résolution

    Berceuses et veilleuse rassurantes

    Berceuses et veilleuse rassurantes

    Trois berceuses et une veilleuse pour accompagner bébé dans son sommeil.

    Caméra simple à positionner

    Caméra simple à positionner

    Cet écoute-bébé Philips Avent est équipé d'une caméra simple à positionner optimisant la visualisation de votre enfant.

    Spécificités Techniques

    • Tuner/réception/transmission

      Bande de fréquence
      2,4 GHz
      Sélection automatique du canal
      Oui

    • Pratique

      Voyant d'alimentation
      Oui
      Voyant de charge faible
      Oui
      Avertissement hors de portée automatique
      Oui
      Indicateur de charge de la batterie
      Oui
      Veilleuse
      Oui
      Réglage du volume
      Oui
      Témoins de niveau sonore
      Oui

    • Accessoires

      Clip ceinture
      Très pratique, le clip ceinture libère vos mains, pour plus de mobilité.
      Mode d'emploi
      Oui
      Guide de démarrage rapide
      Oui

    • Alimentation

      Alimentation
      220 - 240  volt
      Alimentation
      120 V (É.-U.)

    • Étapes de développement

      Étape
      • Grossesse
      • 0 à 6 mois
      • 6-12 mois

    Badge-D2C

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