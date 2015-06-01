SCD600/00
Toujours proche de votre bébé
Voyez et écoutez votre bébé grâce à la dernière technologie de notre écoute-bébé vidéo.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Grâce à la technologie vidéo numérique simple d'utilisation, bénéficiez en permanence d'une connexion fiable et rassurante à la chambre de votre bébé.
Vision nocturne infrarouge vous permettant de surveiller votre bébé 24 heures sur 24
Unité-parents rechargeable pour une liberté totale à l'intérieur et à proximité de la maison
Activation automatique de l'écran lorsqu'un bruit est détecté dans la chambre de bébé. Le contrôle de la luminosité et du volume permet de garder un œil sur votre enfant, en toute simplicité.
Confirmation de la connexion numérique grâce aux témoins lumineux de niveau sonore pour vous rassurer.
Surveillance de votre bébé facilitée grâce à l'écran couleur qualité numérique haute résolution
Trois berceuses et une veilleuse pour accompagner bébé dans son sommeil.
Cet écoute-bébé Philips Avent est équipé d'une caméra simple à positionner optimisant la visualisation de votre enfant.
Tuner/réception/transmission
Pratique
Accessoires
Alimentation
Étapes de développement
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