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Arrêté

Philips Avent Audio MonitorsÉcoute-bébé DECT

SCD580/01

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

Notre écoute-bébé Philips Avent SCD580/01 est source de réconfort et d'apaisement, aussi bien pour vous que pour votre bébé. Connexion ultra-fiable et différentes fonctions pour rassurer. Votre bébé adorera le projecteur d'étoiles au plafond !

Voir tous les avantages

Rassurance et bien-être pour vous et votre bébé

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

  • Connexion privée à 100 %

  • Projecteur d'étoiles au plafond

  • « Répondre à bébé » et berceuses MP3

  • Alerte vibreur

Apaisez votre bébé avec le projecteur d'étoiles au plafond

Parfois, votre bébé peut être agité lorsque vous le mettez au lit. Apaisez-le et aidez-le à s'endormir grâce au projecteur d'étoiles au plafond activable à partir de l'unité-parents ou de l'unité-bébé. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)

Mode Nuit + plug-and-play MP3

Apaisez votre bébé en douceur avec une chanson de votre choix et la lueur douce et réconfortante de la veilleuse. Grâce à la fonction plug-and-play MP3, vous pouvez diffuser vos propres chansons dans la chambre de votre bébé pour l'aider à s'endormir rapidement. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.