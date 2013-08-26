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Arrêté
SCD580/01
Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
Notre écoute-bébé Philips Avent SCD580/01 est source de réconfort et d'apaisement, aussi bien pour vous que pour votre bébé. Connexion ultra-fiable et différentes fonctions pour rassurer. Votre bébé adorera le projecteur d'étoiles au plafond !
Connexion privée à 100 %
Projecteur d'étoiles au plafond
« Répondre à bébé » et berceuses MP3
Alerte vibreur
Parfois, votre bébé peut être agité lorsque vous le mettez au lit. Apaisez-le et aidez-le à s'endormir grâce au projecteur d'étoiles au plafond activable à partir de l'unité-parents ou de l'unité-bébé. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)
Apaisez votre bébé en douceur avec une chanson de votre choix et la lueur douce et réconfortante de la veilleuse. Grâce à la fonction plug-and-play MP3, vous pouvez diffuser vos propres chansons dans la chambre de votre bébé pour l'aider à s'endormir rapidement. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.
La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.