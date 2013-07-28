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    Philips Avent Audio Monitors Écoute-bébé DECT

    SCD560/00

    Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

    Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD570/00 permet une surveillance optimale. Il offre une connexion on ne peut plus fiable, un son limpide, une fonction de surveillance de la température et de l'humidité, ainsi qu'un éclairage nocture rassurant et des berceuses pour vous et votre bébé.

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    Philips Avent Audio Monitors Écoute-bébé DECT

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    Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

    Fonctions additionnelles pour vous et votre bébé

    • Connexion privée à 100 %
    • Berceuses et veilleuse
    • Fonction « Répondre à bébé »
    La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

    La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

    La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

    Un son limpide grâce à la technologie DECT

    Un son limpide grâce à la technologie DECT

    Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout moment.

    Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

    Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

    Le mode Smart ECO réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter l'autonomie de la batterie. Plus l'appareil est proche de votre bébé, moins il doit consommer pour obtenir une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).

    Les témoins lumineux de niveau sonore indiquent si le bébé fait du bruit

    Les témoins lumineux de niveau sonore indiquent si le bébé fait du bruit

    Les LED indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé.

    Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté

    Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté

    L'unité-parents vous alerte lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, afin de vous permettre de rester en connexion permanente avec votre bébé.

    Surveillez la température de la chambre de votre bébé

    Surveillez la température de la chambre de votre bébé

    Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une variation, si légère soit-elle, de la température peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.

    Portée jusqu'à 330 mètres*

    Portée jusqu'à 330 mètres*

    Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur.* Jusqu'à 330 mètres de portée en extérieur.*

    Unité-parents rechargeable

    Unité-parents rechargeable

    L'unité-parents rechargeable vous permet de vous déplacer à la maison.

    Jusqu'à 18 heures d'autonomie

    Jusqu'à 18 heures d'autonomie

    L'unité-parents compacte et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 18 heures d'autonomie.

    Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé

    Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé

    Il n'y a rien de tel qu'une berceuse apaisante et que la lueur douce et réconfortante d'une veilleuse pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 5 musiques relaxantes proposées et allumer la veilleuse, afin de calmer votre bébé très rapidement. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)

    Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »

    Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »

    Parfois, tout ce dont bébé a besoin, c'est d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.

    Spécificités Techniques

    • Tuner/réception/transmission

      Sélection automatique du canal
      Oui
      Bande de fréquence
      DECT

    • Pratique

      Avertissement hors de portée automatique
      Oui
      Voyant de charge faible
      Oui
      Indicateur de charge de la batterie
      Oui
      Réglage de la sensibilité
      Oui
      Réglage du volume
      Oui
      Témoins de niveau sonore
      Oui

    • Alimentation

      Autonomie de la batterie
      18 heures
      Temps de charge
      10  heure(s)
      Alimentation
      • 120 V (É.-U.)
      • 220 - 240 V

    • Spécificités techniques

      Plage de température de stockage
      10 - 40  °C
      Plage de température de fonctionnement
      10 - 40 °C

    • Caractéristiques

      Veilleuse pratique
      Oui
      Technologie DECT
      Oui
      Portée intérieure jusqu'à
      50 m
      Smart ECO Mode pour des économies d'énergie
      • Mode ECO
      • Oui
      Indicateur de connexion et de portée
      Oui
      Portée extérieure jusqu'à
      330 mètres
      Fonction « Répondre à bébé »
      Oui
      Capteur de température
      Oui
      Témoins à activation sonore
      3 LED
      Écran LCD
      Oui
      Berceuses apaisantes
      Oui

    • Informations logistiques

      Dimensions de l'emballage (I x H x P)
      220 x 156 x 94  millimètre

    • Étapes de développement

      Étape
      • Grossesse
      • 0 à 6 mois

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    • La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.
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