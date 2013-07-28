SCD560/00
Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD570/00 permet une surveillance optimale. Il offre une connexion on ne peut plus fiable, un son limpide, une fonction de surveillance de la température et de l'humidité, ainsi qu'un éclairage nocture rassurant et des berceuses pour vous et votre bébé.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout moment.
Le mode Smart ECO réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter l'autonomie de la batterie. Plus l'appareil est proche de votre bébé, moins il doit consommer pour obtenir une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).
Les LED indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé.
L'unité-parents vous alerte lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, afin de vous permettre de rester en connexion permanente avec votre bébé.
Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une variation, si légère soit-elle, de la température peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.
Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur.* Jusqu'à 330 mètres de portée en extérieur.*
L'unité-parents rechargeable vous permet de vous déplacer à la maison.
L'unité-parents compacte et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 18 heures d'autonomie.
Il n'y a rien de tel qu'une berceuse apaisante et que la lueur douce et réconfortante d'une veilleuse pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 5 musiques relaxantes proposées et allumer la veilleuse, afin de calmer votre bébé très rapidement. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)
Parfois, tout ce dont bébé a besoin, c'est d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.
Tuner/réception/transmission
Pratique
Alimentation
Spécificités techniques
Caractéristiques
Informations logistiques
Étapes de développement
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