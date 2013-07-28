Surveillez la température de la chambre de votre bébé

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une variation, si légère soit-elle, de la température peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.