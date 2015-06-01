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    Philips Avent Audio Monitors Écoute-bébé DECT

    SCD501/00

    Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

    Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD501/00 vous rassure complètement en réunissant les éléments essentiels pour un écoute-bébé : une connexion on ne peut plus fiable, un son limpide et une veilleuse sécurisante pour vous et votre bébé.

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    Philips Avent Audio Monitors Écoute-bébé DECT

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    Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

    La connexion essentielle avec votre bébé

    • Connexion privée à 100 %
    • Veilleuse
    La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

    La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

    La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

    Un son limpide grâce à la technologie DECT

    Un son limpide grâce à la technologie DECT

    Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout moment.

    Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

    Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

    Le mode Smart ECO réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter l'autonomie de la batterie. Plus l'appareil est proche de votre bébé, moins il doit consommer pour obtenir une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).

    Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté

    Sachez en permanence si votre écoute-bébé est dans la zone de portée et connecté

    L'unité-parents vous alerte lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, afin de vous permettre de rester en connexion permanente avec votre bébé.

    Les témoins lumineux de niveau sonore indiquent si le bébé fait du bruit

    Les témoins lumineux de niveau sonore indiquent si le bébé fait du bruit

    Les LED indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé.

    Portée jusqu'à 300 mètres*

    Portée jusqu'à 300 mètres*

    Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur*.

    L'unité-parents fonctionne sur secteur ou avec des piles.

    L'unité-parents fonctionne sur secteur ou avec des piles.

    L'unité-parents fonctionne parfaitement branchée sur le secteur. Pour une plus grande mobilité, vous pouvez également recourir à des piles afin d'utiliser l'unité-parents sans fil. Insérez deux piles classiques alcalines AA R6 1,5 V ou deux piles rechargeables AA R6 1,2 V.

    Jusqu'à 24 heures d'autonomie

    L'unité-parents compacte offre une autonomie sans fil pouvant atteindre 24 heures, selon le type de piles utilisé ainsi que la durée et la fréquence d'utilisation avec piles de l'unité-parents.

    Veilleuse rassurante

    Il peut arriver que votre bébé soit encore agité lorsque vous le mettez au lit. La lueur douce et chaude de la veilleuse vous permet de l'apaiser pour l'aider à s'endormir.

    Spécificités Techniques

    • Tuner/réception/transmission

      Sélection automatique du canal
      Oui
      Bande de fréquence
      DECT
      Nombre de canaux
      120

    • Pratique

      Voyant de charge faible
      Oui
      Avertissement hors de portée automatique
      Oui
      Réglage du volume
      Oui
      Témoins de niveau sonore
      Oui

    • Accessoires

      Mode d'emploi
      Oui
      Guide de démarrage rapide
      Oui

    • Alimentation

      Autonomie de la batterie
      24 heures
      Alimentation
      • 120 V (É.-U.)
      • 220 - 240 V

    • Spécificités techniques

      Plage de température de stockage
      10 - 40  °C
      Plage de température de fonctionnement
      10 - 40 °C

    • Caractéristiques

      Veilleuse pratique
      Oui
      Technologie DECT
      Oui
      Portée intérieure jusqu'à
      50 m
      Indicateur de connexion et de portée
      Oui
      Smart ECO Mode pour des économies d'énergie
      Oui
      Portée extérieure jusqu'à
      300 mètres
      Témoins à activation sonore
      5 LED
      Réglage du volume et activation sonore
      Oui

    • Informations logistiques

      Dimensions de l'emballage (I x H x P)
      220 x 156 x 56  millimètre

    • Étapes de développement

      Étape
      • Grossesse
      • 0 à 6 mois

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    • La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.
    • Cet écoute-bébé ne possède pas de fonction de recharge.
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