SCD501/00
Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD501/00 vous rassure complètement en réunissant les éléments essentiels pour un écoute-bébé : une connexion on ne peut plus fiable, un son limpide et une veilleuse sécurisante pour vous et votre bébé.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout moment.
Le mode Smart ECO réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter l'autonomie de la batterie. Plus l'appareil est proche de votre bébé, moins il doit consommer pour obtenir une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).
L'unité-parents vous alerte lorsque votre écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, afin de vous permettre de rester en connexion permanente avec votre bébé.
Les LED indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé.
Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur*, jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur*.
L'unité-parents fonctionne parfaitement branchée sur le secteur. Pour une plus grande mobilité, vous pouvez également recourir à des piles afin d'utiliser l'unité-parents sans fil. Insérez deux piles classiques alcalines AA R6 1,5 V ou deux piles rechargeables AA R6 1,2 V.
L'unité-parents compacte offre une autonomie sans fil pouvant atteindre 24 heures, selon le type de piles utilisé ainsi que la durée et la fréquence d'utilisation avec piles de l'unité-parents.
Il peut arriver que votre bébé soit encore agité lorsque vous le mettez au lit. La lueur douce et chaude de la veilleuse vous permet de l'apaiser pour l'aider à s'endormir.
Tuner/réception/transmission
Pratique
Accessoires
Alimentation
Spécificités techniques
Caractéristiques
Informations logistiques
Étapes de développement
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