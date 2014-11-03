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Arrêté
SCD371/60
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Le kit nouveau-né Philips Avent SCD371/60 comprend 4 biberons Classic+ (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, et une sucette transparente 0-6 mois.
Classic+ (nouveau)
Brosse à bout recourbé et embout spécial tétine moulé à l'extrémité du manche pour un nettoyage méticuleux de toutes les formes de biberon, tétine et autres accessoires d'allaitement.
Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.
Contrairement à d'autres biberons, le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui facilite l'assemblage du biberon. Pendant que votre bébé tète, la valve exclusive de la tétine s'ouvre pour laisser l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé.
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Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques que les bébés nourris avec un biberon ordinaire. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon d'une autre marque connue.