SCD151/50
Le sac indispensable pour les petites sorties
Vite prêt pour les petites sorties, ce sac stylé est en microfibre de qualité supérieure facile à nettoyer. Idéal pour changer rapidement bébé et lui donner le biberon. Il comprend une poche intérieure pour vos effets personnels.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La poche isotherme en Thinsulate™ 3M permet de conserver deux biberons Avent d'eau chaude (préalablement bouillie) ou du lait infantile ou maternel frais pendant plusieurs heures.
Le tissu en microfibre est léger et facile à nettoyer.
Le sac Urban de Philips Avent est doté d'une large bandoulière ajustable très confortable.
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.