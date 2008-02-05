Termes recherchés

  • Le sac indispensable pour les petites sorties Le sac indispensable pour les petites sorties Le sac indispensable pour les petites sorties

    Philips Avent Sac à langer compact Avent

    SCD151/50

    Le sac indispensable pour les petites sorties

    Vite prêt pour les petites sorties, ce sac stylé est en microfibre de qualité supérieure facile à nettoyer. Idéal pour changer rapidement bébé et lui donner le biberon. Il comprend une poche intérieure pour vos effets personnels.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Philips Avent Sac à langer compact Avent

    Produits similaires

    Afficher tous les Non attribué

    Le sac indispensable pour les petites sorties

    Facile à ranger et à transporter

    • Rouge
    Garde les biberons chauds ou froids

    Garde les biberons chauds ou froids

    La poche isotherme en Thinsulate™ 3M permet de conserver deux biberons Avent d'eau chaude (préalablement bouillie) ou du lait infantile ou maternel frais pendant plusieurs heures.

    Léger, en microfibre pour un nettoyage facile

    Léger, en microfibre pour un nettoyage facile

    Le tissu en microfibre est léger et facile à nettoyer.

    Une poche doublée pour conserver les lingettes humides

    Une poche doublée pour conserver les lingettes humides

    Intérieur assez spacieux pour y ranger vêtements et couches

    Intérieur assez spacieux pour y ranger vêtements et couches

    Large bandoulière ajustable

    Le sac Urban de Philips Avent est doté d'une large bandoulière ajustable très confortable.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Chine
      Oui

    • Inclus

      Matelas à langer
      1  Pièce(s)
      CompactBag
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      • 6-12 mois
      • 0 à 6 mois

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Enregistrer

    Abonnez-vous à notre newsletter

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.